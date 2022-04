Isola dei Famosi 2022: pagelle e eliminati 6a puntata/ Floriana si vendica di Nicolas

Isola dei Famosi 2022, pagelle 6a puntata: Floriana asfalta Nicolas e si vendica nominandolo

La sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022 va in archivio con l’eliminazione di Roberta Morise. E’ lei la naufraga che deve abbandonare ufficialmente il reality al termine della serata, mentre Marco e Lory del Santo si separano dal gruppo e sciolgono definitivamente la coppia. Una sorta che toccherà anche a tutti gli altri naufraghi, lunedì prossimo, quando scopriremo chi uscirà indenne dal nuovo televoto tra Nicolas-Ilona e Floriana-Clemente.

Per le pagelle partiamo proprio dalle scintille infinite che sono volate tra Floriana a Nicolas. L’attore romano, nella puntata di ieri sera, ha incassato colpo su colpo tenendo un profilo molto più basso rispetto al solito. Voto 5. L’ex gieffina non solo lo ha mandato in nomination, ma è riuscita a sbeffeggiarlo pubblicamente, soprannominandolo con ironia ‘Signorino’ e poi ‘Sampei’. Tutto in seguito alle discussioni sul cibo e alle lamentele del regista romano, che aveva fatto notare di essere il solo ad essersi dato da fare nella pesca. Voto 7.

Isola dei Famosi 2022, pagelle 6a puntata: i fratelli Tavassi ringhiano ma non mordono

Tra gli altri protagonisti della sesta puntata c’è sicuramente Carmen di Pietro, che non ha resistito di fronte ad una succulenta lasagna. Ha “venduto” persino il figlio Alessandro, pur di ottenerla. Così la coppia trascorrerà i prossimi tre giorni legata. Voto 7. I fratelli Tavassi hanno animato la puntata con le loro clip e le loro visioni di vita differenti e turbolente, ma durante la diretta hanno mostrato un sorprendente feeling che non si è sfaldato nemmeno a favor di telecamere o share. Gli amanti del trash sono rimasti delusi. Voto 6,5.

E ancora la polemica tra Ilona (voto 5) e Jeremias (voto 6,5), con quest’ultimo che ha denunciato offese molto gravi da parte dell’ex attrice hard. E non per ultima la bellissima reunion che ha coinvolto il padre Gustavo (voto 8) e la madre Veronica, che si sono dichiarati amore vero in diretta tv. Un momento molto più genuino rispetto alla storia ancora troppo acerba tra Estefania (voto 5) e Roger (voto 5).











