Isola dei Famosi 2022: pagelle e eliminati 8a puntata/ Roger asfaltato dall’ex

Isola dei Famosi 2022, pagelle e eliminati 8a puntata: Gustavo Rodriguez nel limbo

L’ottava puntata de L’Isola dei famosi 2022 rischia di essere letale per Gustavo Rodriguez (voto 6,5), ufficialmente eliminato al televoto con Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Il papà di Jeremias finisce a Playa Sgamada, insieme a Clemente, Lory e Marco, dove trascorrerà la Pasqua in attesa di capire il suo destino. Siamo convinti che Gustavo non disdegni l’idea di tornare in Italia, ma speriamo che ala fine possa proseguire la sua avventura sull’Isola.

Anche perché qualcuno dovrà tenere a bada suo figlio Jeremias, protagonista come sempre di discussioni e provocazioni. Nell’ottava puntata ha rifiutato il confronto con Nicolas Vaporidis (voto 7), fingendo disinteresse e indossando metaforicamente una maschera zen che proprio non gli appartiene. Dal punto di vista dell’intrattenimento nulla da dire: ci sa fare. Voto 7. Nick Luciani, leader della settimana, è invece un’autentica sorpresa: batte Blind nella prova in acqua e conquista un posto privilegiato tra i concorrenti. Voto 7.

Isola dei Famosi 2022, pagelle 8a puntata: Roger, gaffe e figuraccia

Jeremias, Estefania e Roger sono invece in nomination al termine dell’ottava puntata de l‘Isola dei Famosi 2022. La più meritata, a nostro avviso, è quella di Roger. Durante la diretta, la sua ex Beatriz lo smaschera, ricordandogli le romantiche promesse prima della partenza per l’Honduras. La reazione del fotomodello è la classica di chi è appena stato pizzicato con le man nella marmellata. E suda freddo, infatti, quando Estefania gli chiede spiegazioni. Voto 4.

Sale, in termini di simpatia e apprezzamento, il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo. Innanzitutto smaschera la sorella “accusandola” di aver finto un malore nella sua prima partecipazione all’Isola, al solo scopo di ottenere una razione in più di cibo. E poi si scontra con Blind, senza timore di perdere consensi, invitandolo ad abbassare la cresta e i toni. “Mi arrivi all’ombelico”, gli ha detto durante la puntata. Per poi rifilargli una nomination che sa di vendetta.

