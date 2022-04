Isola dei Famosi 2022: pagelle e eliminati 9a puntata/ Roger emoziona, Jeremias Rodriguez si ritira!

Isola dei Famosi 2022, le pagelle della nona puntata: si scopre che Roger ha un figlio…

Si è conclusa la nona puntata dell’Isola dei Famosi, con un appuntamento nel giorno di Pasquetta. In attesa del prossimo appuntamento, fissato per lunedì 25 aprile visto che la puntata di giovedì prossima è stata annullata a causa di Supervivientes, sono quattro i concorrenti che gareggeranno al televoto: Ilona Staller, Nick, Marco Senise e Roger ed Estefania. Proprio questi ultimi sono stati protagonisti della puntata di Pasquetta con una confessione inedita. Il modello ha infatti raccontato di avere un figlio di 11 anni. Una rivelazione fatta in lacrime: il bimbo, infatti, vive in Brasile e per problemi legali con la mamma non può parlare di lui. Proprio per questo, nessuno in studio sapeva che fosse papà. La sua confessione ha commosso il pubblico in studio e sul web: in questa puntata merita certamente un bel 7.5.

Molto apprezzato anche l’atteggiamento di Estefania, che l’ha protetto dalle domande di Ilary Blasi sul figlio e lo ha sostenuto in un momento di fragilità. Meno bello il siparietto e le accuse con Guendalina: proprio per questo, per lei un 6.5 nella puntata numero 9 dell’Isola dei Famosi.

Ad abbandonare l‘Isola dei Famosi 2022 nella nona puntata è stato Jeremias. Il giovane avrebbe avuto l’occasione per rimanere su Playa Sgamada e contendersi il posto per rientrare in gioco con il papà e con Clemente. Il fratello di Belen, però, non ha avuto dubbi: una volta arrivato sull’Isola ha confermato di voler tornare a casa. Troppo forte, infatti, la mancanza della fidanzata Debora. Nonostante i tentativi di Ilary di convincerlo a restare, con commenti nello stesso senso da parte di Nicola e Vladimir, il concorrente si è dimostrato molto fermo sulle sue idee: il mondo dei reality, a suo dire, non fa per lui. Incoerenza, secondo alcuni, fragilità, secondo altri. Fatto sta che nella nona puntata, l’ormai ex naufrago è riuscito ad emozionare: 7 in pagella.

Anche Guendalina è stata protagonista in positivo della puntata. La mancanza del fidanzato Federico Perna si fa sentire e la redazione ha organizzato per lei uno scherzo e poi una sorpresa. Dolcissimo il messaggio del compagno e dolcissima la sua reazione: per lei, che è sempre più un idolo del web, 8 in classifica. Simpatico il siparietto con Edoardo, un fratello d’oro: per amore di Guendalina, infatti, ha accettato di farsi depilare. Un 7 meritato. Licia, leader della sua squadra, ha commosso per la sua amicizia con Ilona Staller: una puntata da 7.

