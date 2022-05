Isola dei Famosi 2022 pagelle e nomination/ Clemente vs Nicolas, Roger innamorato di Beatriz?

Isola dei famosi 2022, pagelle: tra Clemente Russo, Vaporidis e Laura volano minacce e accuse

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con l’eliminazione dalla playa Rinovada di Estefania Bernal e l’arrivo di Beatriz, la ex di Roger Balduino. La puntata è stata segnata da numerosi scontri e conflitti soprattutto tra Laura Maddaloni, Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis, Alessandro Iannone e tutti i componenti dell’altro gruppo di naufraghi. L’ex puglie è stato più volte attaccato da tutti gli altri naufraghi e accusato come falso e manipolatore. (Voto 7). Anche Laura Maddaloni è stata più volte accusata durante tuta la serata, e non solo, dagli altri naufraghi che vedono negli atteggiamenti della donna molta falsità (Voto 7).

Tutti gli scontri tra i naufraghi sono partiti da quando l’ex pugile ha accusato Alessandro Iannone di essere un doppiogiochista perché invischiato tra i due gruppi. Il ragazzo dopo queste accuse il naufrago ha deciso di passare del tempo solo con il gruppo in cui c’è sua mamma e di abbandonare l’altra fazione di naufraghi (Voto 7). Le dichiarazioni di Alessandro hanno mandato su tutte le furie Carmen di Pietro che ha subito dichiarato guerra all’ex pugile andando da lui a chiedere spiegazioni sul suo comportamento. La donna questa sera si è vendicata nominando il suo compagno di avventure dopo aver conquistato la prova leader (Voto 7,5).

La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 ha visto anche l’ingresso in palapa di Beatriz che passerà qualche giorno ospite dei naufraghi. Roger Balduino ha preso abbastanza bene questa notizia e durante il confronto con la sua ex fidanzata ha ammesso di non essere innamorato di Estefania ma di non aver intenzione di ritornare con lei. (Voto 6). Un’altra naufraga che ha avuto un confronto con Beatriz è stata Estefania Bernal che ha incontrato la donna su un’isola neutra la donna ammettendo di fidarsi del suo fidanzato e di non essere preoccupata per la presenza della donna su playa Rinovada. (Voto 6)

Una puntata difficile anche per Nicolas Vaporidis che ha avuto degli attriti con i coniugi Russo per via di qualche incomprensione, accusando i due sportivi di averlo minacciato (Voto 6). Anche la puntata per Blind non è stata delle migliori, il rapper ha avuto un grosso tracollo a seguito di alcune parole molto pesanti che tutti gli altri naufraghi hanno usato nei suoi confronti. Il concorrente ha pianto e si è sfogato con Ilary Blasi proprio a causa degli appellativi degli altri naufraghi. Inoltre, durante la sfida della pelota honduregna il rapper si è infortunato ad un piede e ha concluso la sua puntata zoppicando (Voto 6,5). Edoardo Tavassi questa sera ha ricevuto un esemplare punizione per aver disobbedito ai patti presi con Ilary Blasi, il concorrente ha avuto l’occasione di conoscere in anteprima due nuove concorrenti dell’isola insieme a Alessandro Iannone. I due però non sono riusciti a mantenere il patto e sono stati puniti con il tanto temuto elastico al quale resteranno legati per alcuni giorni. (Voto 6,5).











