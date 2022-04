Isola dei Famosi 2022, pagelle e nomination/ Il malore di Laura Maddaloni, Roger “2 di picche” a Beatriz

Isola dei Famosi 2022, pagelle e nomination: Beatriz scalda i motori

Non decolla la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ilary Blasi la tira per le lunghe più del solito, eppure l’andamento della serata si rivela privo di scossoni e reali colpi di scena. Si parte dalla conferma di Beatriz (voto 7) come nuova concorrente dell’Isola, da lunedì prossimo. L’ex fidanzata di Roger Balduino (voto 4) avrà l’occasione di chiarirsi con il modello brasiliano, mettendo a dura prova il suo rapporto nascente con Estefania.

“Non torneremo mai insieme“, ha sentenziato Roger durante la diretta a proposito di Beatriz, ignaro del fatto che diventerà nuova concorrente. La sua Estefania (voto 4), invece, dovrà appigliarsi al pubblico per salvare la pelle, dato che è finita in nomination con Carmen di Pietro (voto 6,5) e il giovane Blind (voto 5,5). Riuscirà a sfangarla? Gli appassionati di triangoli amorosi incrociano le dita.

C’è poi da menzionare il piccolo malore di Laura Maddaloni, che ha preoccupato i fan. Per fortuna nulla di grave e allarme rientrato nel giro di pochi secondi, con le rassicurazioni di Alvin e dei medici. Tutto accade prima del cocco quiz sostenuto da Carmen di Pietro, ormai una garanzia di divertimento per quest’Isola. Con il figlio Alessandro (voto 6,5) i battibecchi continuano e in assenza di altre dinamiche non sono poi così male.

Sul finire di puntata c’è la sorpresa a Guendalina (voto 5,5) da parte della madre, ma anche lo sfogo di Nicolas (voto 6) che sente la fatica e non ha ancora superato la sua crisi interiore. Poi la gaffe di Marco Cucolo (voto 5,5), rimasto ancora alle vecchie regole dell’Isola, quando i concorrenti erano divisi in due gruppi. Nel mezzo i verdetti del pubblico a casa con Licia Nunez e Marco Senise eliminati. Ne sentiremo la mancanza?

