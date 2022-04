Isola dei Famosi 2022, pagelle ed eliminati 10a puntata/ Licia delude, Roger ‘perseguitato’ dal suo passato

Isola dei Famosi 2022, le pagelle della decima puntata: quanti scontri!

Termina la decima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Tanti i colpi di scena, tra cui la doppia eliminazione e lo scioglimento dei gruppi. Ilary Blasi ha condotto magistralmente anche questa puntata: per lei certamente un 8 nelle pagelle della puntata. È infatti sempre sul pezzo e riesce a gestire al meglio le varie situazioni, anche quelle più imbrogliate. Nel decimo appuntamento non sono mancati affatto gli scontri. La puntata è cominciata con il confronto tra Licia ed Estefania, che accusava l’attrice di aver chiesto di vincere volontariamente la prova e poi di averla esclusa dal cibo nel corso di una prova ricompensa in settimana.

Dopo aver negato più volte le accuse, l’attrice ha ammesso di aver chiesto di vincere la prova: un comportamento che merita un 4. Estefania, dal suo canto, si è scontrata con più concorrenti, anche per il cocco-gate avvenuto in settimana. Non sono mancate le punzecchiate con Edoardo ma ha tenuto bene testa al confronto con la ex di Roger, Beatriz: per lei un 5 in pagella. Il fidanzato ha emozionato ancora una volta parlando del figlio, ma nel gioco sembra sempre più scorretto e meno incline alle dinamiche del gruppo: 4.5.

Isola dei Famosi 2022: due eliminati

A dover lasciare l’Isola dei Famosi 2022 in questa decima puntata due concorrenti. Marco Senise è stato il primo eliminato: il giocatore non si è mai inserito benissimo nel gruppo e nel gioco: 5. Stessa cosa per Lory Del Santo, che torna ancora una volta su Playa Sgamada: anche per lei un 5. Il fidanzato, Marco Cucolo, dovrà cavarsela per la prima volta senza di lei. Nicolas ha avuto un diverbio con Ilona Staller ma è stato anche protagonista di una clip molto dolce nella quale ha parlato della fidanzata: 6 in pagella. Allo stesso modo Ilona, nominata dal gruppo, merita la sufficienza: davanti alle telecamere, ha raccontato la sua storia, emozionando il pubblico.

Carmen Di Pietro è una delle persone più positive di questa Isola. A volte è incoerente, altre attira su di sé le critiche, soprattutto per il cibo, ma porta una ventata di leggerezza al gioco. Anche in questa decima puntata molto attiva nel gioco: per lei un 7. Stesso voto per il figlio Alessandro, che si sta staccando sempre più dalla mamma per intraprendere un proprio percorso che al momento sembra andare alla grande. Blind, leader della settimana, è stato allo stesso modo protagonista di qualche discussione, soprattutto con Edoardo (che in pagella merita un 5): per lui un 6 dato anche dall’immunità.











