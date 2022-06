Isola dei Famosi 2022, quanti kg hanno perso i naufraghi?/ Marco Cucolo vince con…

Isola dei Famosi: Marco Cucolo il naufrago che ha perso più kg

L’Isola dei Famosi 2022 è finita e, i concorrenti, oltre ad aver vissuto un’avventura straordinaria, hanno anche patito la mancanza di cibo e, di conseguenza, hanno perso peso. Chi più e chi meno, tutti i naufraghi che hanno trascorso in Honduras più di qualche settimana, hanno perso diversi kg. Oggi che il reality si è concluso con la vittoria di Nicolas Vaporidis è stato svelato il numero dei kg persi dai concorrenti che hanno trascorso più tempo in Honduras.

Tra tutti, il naufrago che ha perso davvero molto peso è sicuramente Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory Del Santo che, nel corso della finalissima dell’Isola dei Famosi 2022 ha ricevuto il bacio di Giuda da Nicola Savino, ha perso ben 23 kg. “Quando sono entrato pesavo 106 chili, ora ne peso 83″, ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage.

Isola dei Famosi 2022: tutti i kg persi dai concorrenti

Dopo Marco Cucolo, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che ha perso più kg è sicuramente Nick Luciani che torna in Italia con 18 kg in meno. Quindici, invece, sono i chili ha perso Edoardo Tavassi prima di rientrare in Italia abbandonando il reality a causa di un infortunio. Sette, invece, sono i chili persi da Nicolas Vaporidis che è arrivato in Honduras già abbastanza magro.

Chi ha perso meno chili, infine, sono le donne arrivate sull’Isola abbastanza magre. Mercedesz Henger ha perso chili e un po’ di tono muscolare così come Carmen Di Pietro. Per quest’ultima e Maria Laura De Vitis la bilancia segna meno sei. Solo cinque, infine, i chili persi da Estefania.

