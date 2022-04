Isola dei Famosi 2022, quanto guadagnano i concorrenti?/ Cachet: Melandri, Cicciolina

L’Isola dei Famosi 2022 ha aperto i battenti qualche settimana fa e tra concorrenti che arrivano e altri che vanno, una curiosità che più attira l’attenzione del pubblico riguarda i cachet. Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi? Le indiscrezioni, d’altronde, non mancano su questo fronte e svelerebbe di cachet cospicui per tre concorrenti in particolare. A lanciare l’indiscrezione è il portale Mow, secondo cui i concorrenti più pagati quest’anno sono Marco Melandri, Ilona Staller e Lory Del Santo.

“Il campione di MotoGP risulta essere tra i naufraghi più pagati di questa edizione, insieme a Lory Del Santo e Ilona Staller. Tutti e tre, infatti, su questo ipotetico podio dei Paperoni dell’Isola, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana.”, si legge sul portale.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022? Le indiscrezioni

Bisogna tuttavia chiarire che si tratta di indiscrezioni: le cifre riportare non sono confermate da fonti ufficiali Mediaset. Certo è che se Marco Melandri, Ilona Staller e Lory Del Santo pare siano i concorrenti più pagati di questa edizione, i compensi settimanali degli altri naufraghi in gara andrebbero comunque dai 5 ai 10mila euro a settimana. Si tratta di cifre sicuramente cospicue, anche se ci è difficile dire precisamente i compensi precisi dei singoli concorrenti in gara. È chiaro che i nomi più ‘noti’ hanno un cachet più alto rispetto ai volti che fanno il loro esordio in un reality all’Isola dei Famosi.

