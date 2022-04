Isola dei Famosi 2022 si allunga: quando sarà la finale?/ Data: 5 puntate in più…

Sarà un’edizione da record quella dell’Isola dei Famosi 2022: il reality show di Canale 5 è in onda da quasi un mese e la finale, inizialmente prevista per il 23 maggio, è stata fatta slittare molto più in là, aggiungendo cinque puntate al format, che si concluderà dunque in una data completamente diversa rispetto a quella pronosticata. La finalissima del programma di Ilary Blasi andrà in scena lunedì 27 giugno, mentre verrà meno l’appuntamento del giovedì sera, per un tortale di 98 giorni di permanenza dei naufraghi sull’isola.

A dare la notizia sono stati i colleghi di Tv Blog: “Ascolti molto buoni per una edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che, grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Alla luce di tutto questo, Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei famosi di ben 5 puntate, che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras”.

ISOLA DEI FAMOSI 2022, FINALE POSTICIPATA: DATI E STATISTICHE DEL RECORD

In attesa dell’ufficialità dell’allungamento dell’Isola dei Famosi 2022, già comunicato da “Tv Blog”, analizziamo assieme le statistiche relative agli ascolti delle prime otto puntate: prima puntata 3.236.000 telespettatori, pari al 23,26% di share; seconda puntata 2.307.000 telespettatori, pari al 15,39% di share; terza puntata 3.074.000 telespettatori, pari al 20,64% di share; quarta puntata 2.380.000 telespettatori, pari al 15,73% di share; quinta puntata 2.694.000 telespettatori, pari al 17,8% di share; sesta puntata 2.538.000 telespettatori, pari al 16,84% di share; settima puntata 2.784.000 telespettatori, pari al 18,96% di share; ottava puntata 2.394.000 telespettatori, pari al 16,63% di share.

Per quanto attiene la durata di tutte le edizioni de L’Isola dei Famosi 2022 targate Mediaset, vale a dire quelle andate in onda dal 2015 al 2022, confermiamo che quella corrente sarà la più lunga di sempre. In particolare, nel 2015 durò 50 giorni, nel 2016 62, nel 2017 72, nel 2018 85, nel 2019 68, nel 2021 85 e nel 2022 98.











