Isola dei Famosi 2022 ultima edizione? Mediaset ci pensa/ “Rinnovo a rischio, torna in Rai o…”

Per l’Isola dei Famosi quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione targata Mediaset. La clamorosa indiscrezione, non confermata, circola sui social, dove si ritiene che l’addio del reality show al Biscione sia possibile. A lanciare la notizia è ThePipol, progetto editoriale di cui è fondatore Gabriele Parpiglia, che di programmi tv se ne intende, essendo tra le altre cose anche autore televisivo, oltre che giornalista. Dunque, pare che il rinnovo per una nuova edizione non sia attualmente preso in considerazione da Mediaset. La decisione definitiva, però, non è stata presa ancora.

Nel frattempo, emergono diversi scenari possibili. Ad esempio, l’Isola dei Famosi potrebbe tornare in Rai o passare su piattaforme digitali nascenti. A questo punto appare evidente che l’unico reality che andrebbe in onda nella prossima stagione televisiva di Mediaset sarebbe il Grande Fratello Vip, che a settembre riaprirà le porte della Casa più spiata d’Italia. Ma questo vorrebbe dire nuovi progetti televisivi per la conduttrice Ilary Blasi.

Se questa notizia sul destino dell’Isola dei Famosi trovasse conferma, allora vorrebbe dire che l’ultimo contratto triennale che sarebbe stato firmato non verrebbe rinnovato. Nell’aprile dell’anno scorso, infatti, TvBlog aveva riportato la notizia dell’accordo raggiunto da Mediaset con Banijay, anche alla luce del successo riscosso dal reality. Pare che sia stato chiuso un contratto di tre anni con la società che produce il programma ereditato da Magnolia, che ha inglobato dentro di sé nel 2019. Quindi, il contratto avrebbe scadenza proprio quest’anno.

Un’ipotesi che sorprende i telespettatori, anche alla luce delle recenti decisioni. L’Isola dei Famosi, infatti, aveva deciso di allungare l’ultima edizione, quella in corso, che praticamente termina a estate in corso, visto che è stata protratta di un mese e mezzo. Ciò a conferma anche dei buoni risultati registrati anche quest’anno. Ma evidentemente ciò non basta a Mediaset, se si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciar andare via il reality show.











