Isola dei famosi 2022, un “No-Vax” nel cast/ Ecco di chi si tratta

L’isola dei famosi 2022, Marco Melandri nel cast dei concorrenti dopo la polemica “no vax”: le anticipazioni tv

Si avvicina il via a L’isola dei famosi 2022, previsto come anticipato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible per il prossimo 21 marzo 2022, e intanto tra le anticipazioni del cast dei protagonisti del reality trapela il nome di Marco Melandri. Il campione storico di MotoGp è a quanto pare quotato tra i papabili concorrenti del gioco, dopo essere stato al centro dell’attenzione mediatica per aver preso parte alla manifestazione anti-green pass – tenutasi a Milano lo scorso 15 gennaio, capeggiata dal premio Nobel per la medicina, Luc Montagnier, e il leader di Italexit, Gianluigi Paragone.

In occasione dell’intervento, Marco Melandri si è scrollato di dosso l’etichetta di “no vax“, rivendicando il diritto alla “libertà di scelta” in materia di vaccini anti-Coronavirus. Nel monito lanciato nel milanese, quindi, si è fatto portavoce del diritto allo sport negato a molti, in quanto non vaccinati, rispetto all’obbligo del green pass e super green pass, requisiti essenziali per l’abilitazione a determinate attività, anche sportive: «Lo sport mi ha dato molto nella vita e ora questo diritto verrà negato a tantissimi ragazzini. Se i ragazzi non possono fare sport finiranno sulla strada. Voglio guardare mia figlia negli occhi e dirle che ci ho provato a darle un futuro. La libertà è un diritto, dobbiamo riprendercelo». Dichiarazioni che hanno fatto discutere sul conto dello sportivo, il quale è ora indicato da Tv blog come uno dei vip che si aggiungono alla rosa dei papabili naufraghi de L’isola dei famosi 2022, di cui l’altro è Antonio Zequila, già naufrago a L’isola dei famosi 2005. Ma non solo: per la quota concorrenti singoli si aggiungerebbero anche il modello brasiliano Roger Balduino, il rapperBlind, e la a modella Jovana Djorkevic. In un intervento concesso a Mowmag, stando a quanto ripreso da Open, lo sportivo ha rivelato inoltre di aver cercato il contagio da Coronavirus per ottenere il Green Pass, dal momento che non considerava il vaccino antivirus una valida alternativa. E incalzato sul virgolettato in questione a Non è l’arena di Massimo Giletti, ha poi chiarito la sua posizione: “Una volta che ho realizzato di essere stato contagiato ho cercato di prenderla in maniera leggera, tanto che l’ho esorcizzato con quelle dichiarazioni. Non siamo liberi, però, forse sono free vax, ognuno deve essere in grado di scegliere il proprio destino, come curarsi. “. Pertanto, ora viene facile chiedersi se Marco Melandri possa accettare di sottoporsi all’inoculazione del vaccino anti-virus al fine di partecipare a L’isola dei famosi, ove mai la vaccinazione fosse un requisito essenziale per l’ingaggio nel reality.

Gli altri papabili concorrenti nel cast de L’isola dei famosi 2022

Il cast dei concorrenti de L’isola dei famosi 2022 si comporrebbe di due gruppi di naufraghi, uno formato da concorrenti singoli e l’altro da concorrenti unici formati da due vip in coppia. Tra quest’ultimi si potrebbero confermare, come anticipato da Gabriele Parpiglia, la coppia di coniugi sportivi Clemente Russo e Laura Maddaloni, l’ex Gf vip Lory Del Santo con il fidanzato Marco Cucolo, l’ex Gf Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, l’opinionista di Pomeriggio 5 Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. E ancora, Jeremias Rodriguez con il padre Gustavo e i due componenti de I cugini di Campagna, Nicolino Nick Luciani, il biondo e voce del gruppo, Tiziano Leonardi, tastierista della band. Nel reality gareggerebbero invece da concorrenti singoli: la showgirl Ilaria Galassi, l’attrice Ilona Staller, l’attore Nicolas Vaporidis, l’ex Gf Floriana Secondi, l’ex L’eredità Roberta Morise, l’ex La pupa e il secchione Gianluca Tornese, la moglie di Marcell Jacobs Nicole Daza e la showegirl Matilde Brandi.

Nel frattempo, sono trapelati anche i nomi degli opinionisti e l’inviato che affiancheranno Ilary Blasi alla conduzione de L’isola dei famosi 2022.



