Isola dei Famosi 2022 va in onda venerdì?/ Ecco perchè confermata la doppia puntata

Ennesimo cambio di palinsesto per l’Isola dei Famosi 2022. Lo show di Ilary Blasi continua a smuovere la programmazione, dando come unica certezza la puntata del lunedì sera. Sembrava che questa settimana proprio l’appuntamento del lunedì sarebbe stato l’unico in programmazione e così avrebbe dovuto essere per le prossime puntate fino alla finale del 27 giugno; invece così non sarà. Stando a quanto deciso proprio nelle ultime ore, l’Isola dei Famosi rimane programmata anche per il venerdì. Ancora doppia diretta, dunque, per Ilary Blasi, almeno fino alla fine di maggio e, il tutto, per dare una forte controprogrammazione a The Band, il programma condotto da Carlo Conti nella prima serata di Rai 1.

Isola dei Famosi 2022, doppia programmazione fino (almeno) a fine maggio

“In prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi” che, contrordine, continua il raddoppio del venerdì, almeno fino alla finale di “The Band” (20 maggio).” si legge su Bubinoblog, che conferma, dunque, il doppio appuntamento settimanale dell’Isola dei Famosi. Eventuali cambi sono dunque da attendersi dopo il 20 maggio, quando The Band giungerà alla sua ultima puntata. Intanto nella puntata di oggi, 9 maggio, non mancheranno colpi di scena. È atteso un duello tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni ma anche una serie di faccia a faccia che hanno già movimentato l’Isola in questi giorni. Infine una tra Lory Del Santo e Laura Maddaloni dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.

