Isola dei famosi 2023, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: il ritorno di Ilary Blasi

Prima puntata Isola dei Famosi 2023: diretta e commento live 17 aprile 2023

Tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. C’è grande attesa da parte del pubblico per la nuova stagione che vedrà i concorrenti – naufraghi suddivisi in due tribù. Da un lato la tribù delle coppie composta da Alessandro Cecchi Paone e dal fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Dall’altro lato, invece, la tribù delle donne con Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e da Cristina Scuccia.

A parte i concorrenti – naufraghi, i riflettori sono tutti puntati su Ilary Blasi che ritorna al timone del reality show dopo la separazione dall’ex marito Francesco Totti. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Isola dei famosi 2023: anticipazioni e diretta prima puntata 17 aprile

L’attesa sta per terminare. Oggi, lunedì 17 aprile, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata dell‘Isola dei Famosi 2023. Un ritorno attesissimo, quello dell’Isola che segna il ritorno in tv anche di Ilary Blasi, padrona indiscussa del reality show per il terzo anno consecutivo. Al suo fianco, ci sarà una coppia di opinionista nuova per metà. Accanto a Vladimir Luxuria, confermatissima nel ruolo, questa sera, debutta ufficialmente come opinionista dell’Isola Enrico Papi che, con la sua ironia pungente, è pronto a commentare le vicende dei naufraghi.

Come sempre, immancabile, è l’inviato dall’Honduras. Anche quest’anno, tocca ancora ad Alvin gestire i naufraghi sia durante le puntate in diretta del lunedì sera che durante la prova leader e ricompensa che i concorrenti dovranno affrontare nel corso della settimana.

I naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 è dedicata allo sbarco dei naufraghi in Honduras. Come accaduto in ogni edizione del reality, anche questa sera, tutti i concorrenti dovranno lanciarsi dall’elicottero e raggiungere a nuoto la spiaggia dove vivranno nelle prossime settimane. I concorrenti saranno divisi in tre tribù: la Tribù degli Uomini sarà formata da Christopher Leoni,, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin.

La Tribù delle Coppie sarà composta da Alessandro Cecchi Paone e dal fidanzato Simone Antolini, dai conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e dai Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci). Infine, la Tribù delle Donne, sarà composta da Fiore Argento, Nathaly Caldonazzo Pamela Camassa, Corinne Clery, Claudia Motta, Helena Prestes e da Cristina Scuccia.

Le prove e le nomination

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 regalerà le prime emozioni al pubblico e, soprattutto, metterà immediatamente alla prova i naufraghi che dovranno cominciare ad affrontare le varie prove, in primis quella leader e quella ricompensa. Tutte e le tre tribù si sfideranno in prove ardue. Come sempre, poi, non mancherà il momento delle nomination. Come si svolgerà il tutto? Ogni membro di una tribù potrà nominare solo un naufrago della stessa tribù o potranno essere nominati anche i membri delle altre tribù?

Per scoprire tutto non ci resta che aspettare l’inizio della puntata che, come sempre, potrà essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su canale 5 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











