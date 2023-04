Isola dei Famosi 2023, 2a puntata/ Diretta ed eliminati: caos fuoco. Christopher…

Seconda puntata Isola dei Famosi 2023: diretta e commento live 24 aprile 2023

Si passa al fuoco-gate che in settimana ha fatto registrare momenti di tensione. Andrea critica Christopher: “Per me ha giocato scorretto. Non sono un maschio alpha, non sono una persona insicura, ma sulla correttezza non transigo. Le persone che stanno con me in questa devono essere corrette”. Secondo il concorrente, la prima volta il fuoco è stato preso un tizzone da un altro fuoco. Christopher spiega ancora: “Non mangiavamo da tre giorni…”. Ilary lo ferma e gli chiede di spiegare cosa sia successo senza cercare di fare pietà e lui conferma di aver barato anche la seconda volta. La conduttrice, allora, annuncia che Leoni partirà con un voto in nomination vista la scorrettezza. L’Isola decide però di dare una seconda chance alle squadre con la prova ricompensa. Vincono gli Hombres, che hanno la possibilità di scegliere tre oggetti, tra cui il fuoco. Al secondo posto le Chicas, che ne possono scegliere due. Ultimi gli Accopiados, che invece possono scegliere solo una cosa.

Scontro Caldonazzo-Cecchi Paone

Nathaly Caldonazzo, in puntata, torna sulla querelle con Alessandro Cecchi Paone. La naufraga spiega: “Da quando l’ho visto ha urlato a quattro donne senza motivo. Parliamo di un’autrice a Milano, un’altra autrice qui, una cameriera in Honduras e poi a me. Io non mi sono offesa per il termine ‘pescivendola’, lo sono perché vado a prendere le conchiglie. C’è chi dorme e c’è chi pesca. Urla con le donne”. Lui risponde: “Di queste miserie non mi curo. Stavo provando ad aiutare Corinne con i serpenti”. Lei interviene: “Mi dispiace che abbiano litigato per colpa mia. Lui lo ha fatto per proteggermi e lei è mia amica”. In diretta, si sente proprio Cecchi Paone dire alla naufraga Nathaly qualcosa su Troisi, suo ex compagno, ma la discussione non prosegue su questo tema. (agg. JC)

Isola dei famosi 2023, chi sarà eliminato?

Comincia la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Ci sarà proprio oggi la prima eliminazione: uno tra Helena Prestes e Marco Predolin dovrà abbandonare Cayo Cochinos. Come rivelato da Ilary Blasi in apertura di puntata, però, chi verrà mandato via non tornerà a casa ma andrà in una nuova isola, chiamata “Isola di Sant’Elena” per ricalcare quella dove fu mandato in esilio Napoleone. Per scegliere chi mandare a casa, si può votare sull’App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Secondo le previsioni, dovrebbe essere Predolin l’eliminato di questa seconda puntata. La realtà rispecchierà le aspettative dei gossip? Lo vedremo molto presto! Fiore, in apertura di puntata, parla di “settimana andata bene”. Corinne anche dice di stare “benissimo”. Gli entusiasmi sono dunque molto alti. (agg. JC)

Isola dei famosi 2023, seconda puntata 24 aprile: le anticipazioni

Questa sera, lunedì 24 aprile, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la seconda puntata dell’Isola dei famosi 2023, condotta da Ilary Blasi affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti. Settimana scorsa, l’esordio del reality show ha riscosso un grande successo con con 2.919.000 spettatori totali e il 23.34% di share. La prima puntata ha toccato picchi che hanno superato il 38% di share e 4.600.000 spettatori. Sui social L’Isola dei Famosi è stato il programma d’intrattenimento più commentato della giornata di lunedì 17 aprile: su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei Trend Topic Italia.

“Canale 5 festeggia il ritorno in TV di uno dei real-show più attesi dell’anno. L’Isola dei Famosi segna anche il ritorno in conduzione di una delle più brillanti star della scuderia Mediaset, Ilary Blasi, in compagnia degli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, e il confermatissimo inviato Alvin. Un’edizione che si promette avvincente, contraddistinta dalla brillante regia di Roberto Cenci, che con Banijay Italia e Mediaset danno vita a un programma produttivamente sfidante, costantemente al centro di media e social, con tante declinazioni sulle reti e la piattaforma del Gruppo Mediaset. Buon lavoro a tutti!”, ha detto Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5.

Isola dei famosi 2023, cosa succederà?

Durante la prima puntata dell’Isola dei famosi 2023 i naufraghi sono stati divisi in tre tribù: Chicas, Hombres e Accoppiados. La tribù della Chicas è composta da: Nathaly Caldonazzo, Cristina Scuccia, Helena Prestes, Corinne Cléry, Pamela Camassa, Fiore Argento, Claudia Motta. Nella Tribù degli Accopiados: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, Marco Mazzoli e Paolo Noise. Infine la Tribù degli Hombres è formata da Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni, Marco Predolin, Luca Vetrone. Nel corso della prima settimana non sono mancati litigi tra i naufraghi, ma anche le prime violazioni al regolamento, tra cui il divieto di aiutarsi tra gruppi diversi. Quando il fuoco è stato acceso dagli Accopiados, ad aiutarli è stato Andrea Lo Cicero degli Hombres. Risultato: punizione generale.

Chi sarà il primo eliminato dell’Isola 2023?

Marco Predolin o Helena Prestes sono i primi due concorrenti/naufraghi a rischio eliminazione. Durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023, il conduttore è stato nominato dal gruppo, mentre la modella brasiliana è stata mandata in nomination dai leader, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Chi dei due tornerà a casa lo sapremo stasera, in diretta su Canale 5. Anche se non è escluso che, come nelle precedenti edizioni dell’Isola, i concorrenti eliminati abbiano la possibilità di restare in una spiaggia appartata. Stando ai sondaggi social il concorrente più a rischio sarebbe Marco Predolin, mentre Helena Prestes sembra poter contare su un folto numero di sostenitori. La modella brasiliana, infatti, risulta essere la concorrente preferita sui social. Ricopriamo che l’appuntamento con L’Isola dei famosi 2023 è alle 21.45 su Canale 5 il lunedì sera, mentre in streaming è possibile recuperare ogni episodio dei 10 previsti su a Mediaset Infinity.











