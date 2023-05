Isola dei famosi 2023, 3a puntata/ Diretta, eliminati: in 3 vanno in nomination!

Terza puntata Isola dei Famosi 2023: diretta e commento live 2 maggio 2023

Il gruppo è chiamato alle nomination: i più votati sono Andrea e Christofer. Simone, leader, deve poi scegliere un altro nominato: “Volevamo nominare Cristofer. Essendo però stato già nominato, abbiamo deciso di nominare Cristina anche per far uscire la vera lei” spiega Simone. La concorrente spiega: “Non ho chiesto di essere nominata. Ho solo esternato la mia fatica. Probabilmente mi avranno vista affaticata ma non ho chiesto nulla”. Intanto Nathaly arriva sull’isola di Sant’Elena, dove dovrebbe esserci Marco Predolin ma non c’è, perché in settimana ha subito un malore: si è infatti ritirato dal reality. Nel gioco entra intanto anche un altro concorrente, Gian Maria Sainato, che ha fin da subito una richiesta: “Giovedì, vi prego, mi fate sapere del Napoli???”.

Dichiarazione per Helena

Una dichiarazione d’amore in piena regola per Helena. La concorrente dell’Isola dei Famosi, chiamata in confessionale da Ilary Blasi, ha incontrato Carlo, un suo “amico speciale”. Si tratta di un ragazzo innamorato di lei, che non ha mai nascosto la sua intenzione di cominciare una storia d’amore con la modella. Lei, in settimana, aveva parlato proprio di Carlo, dicendo che il ragazzo le mancasse molto. In diretta, collegata davanti a tutta Italia, Helena ha spiegato di aver capito di essere innamorata di Carlo. Lui ha confermato le sue sensazioni, facendo una dichiarazione in piena regola alla modella: “Ti amo tantissimo!”. Una sorpresa speciale anche per Andrea Lo Cicero, con la compagna incinta in studio: “Aspettiamo un bambino, ho fatto l’ultima visita e sta bene”.

Chi è Melissa?

Grande emozione a L’Isola dei Famosi. Simone, compagno di Alessandro Cecchi Paone, nelle scorse settimane aveva parlato di una bambina speciale nella sua vita, Melissa. Confessandosi alle telecamere, aveva poi rivelato un suo grande desiderio: ricevere un messaggio da parte della piccola. Ilary Blasi ha fatto di più: per lui, un disegno da parte della bimba, con una manina disegnata. Lui, in lacrime, dice di non voler ancora rivelare l’identità della piccola ma promette che lo farà nel corso del gioco a L’Isola dei Famosi. Il web non ha dubbi: si tratterebbe della figlia. Sarà davvero così?

Sorpresa per Paolo e Marco!

Dopo aver parlato delle proprie mogli la scorsa settimana, Paolo Noise e Marco Mazzoli tornano ad affrontare l’argomento a L’Isola dei Famosi. Per loro, dopo varie confessioni e una proposta di matrimonio in diretta, c’è una sorpresa: un videomessaggio delle loro mogli. Stefania, moglie di Marco, dice: “Ciao Bubu, ci manchi tanto. Io credo che tu stia facendo un percorso meraviglioso, un’esperienza fantastica. Goditela. Qui stiamo bene e l’Italia è pazza di voi. Mi manchi amore mio dolce”. La moglie di Paolo, invece, nel messaggio saluta così il marito: “Ciao amore, ciao vita mia, è bello vederti tutti i giorni. Sono tanto orgogliosa di te. Fai vedere a tutta Italia perché mi sono innamorata di te. Resta fino in fondo, so che non è semplice ma ce la farai. Ti amo amore mio”.

Nathaly Caldonazzo deve lasciare l’Isola!

A dover lasciare l’Isola dei Famosi è Nathaly Caldonazzo: sono dunque salvi Alessandro e Simone, che continueranno il loro percorso nel gioco, al fianco dei naufraghi che in settimana hanno fatto loro una sorpresa, costruendo una capanna nella quale potessero passare alcuni momenti di intimità. Si parla poi di Cristina, che in settimana ha ricevuto molte domande. Lei, parlando della possibilità che preti e suore si sposino, dichiara: “Se tu doni completamente la tua vita a Dio, non è una rinuncia, è un dono. Se tu ti consacri, non immagino che una persona abbia una famiglia e una comunità”. E ancora, parlando delle prime settimane all’Isola, rivela: “Io avevo sottovalutato tanto questa esperienza. Qui tutti i vuoti dentro si amplificano e si amplificano anche le mancanze affettive e di casa. È come se stessi ancora meditando su cosa fare della mia vita. Ci penso all’amore ma perché io ci credo nell’amore”. Si passa poi alla prova, con Asia Argento che riesce ad ottenere il cibo per tutti i concorrenti: il premio sono degli spaghetti che mangiano tutti tranne Paolo Noise.

Emozione tra Fiore e Asia Argento!

Una sorpresa per Fiore Argento. La concorrente, sulla spiaggia, riceve una foto dalla sorella Asia, con Anna, la loro sorellina morta quando era ancora molto giovane. Emozionata, la naufraga racconta: “Si sono un po’ ribaltati i ruoli, forse perché lei è mamma e quindi è diventata materna anche nei miei confronti. Io la amo tantissimo, mi ha fatto un regalo che mi dà una grande forza, la ringrazio tanto con tutto il cuore. Ti amo sorella”. Proprio mentre parla di Asia, questa arriva alle sue spalle: una grande sorpresa che Fiore accoglie con le lacrime agli occhi, abbracciando forte la sorella. Proprio l’ex moglie di Morgan sarà in gioco per una notte e cercherà di vincere del cibo per i concorrenti.

Arriva Asia Argento!

Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo, continuano a battibeccarsi a L’Isola dei Famosi. Dopo delle clip nelle quali lui parla male della naufraga, lei commenta: “Immaginavo che si chiacchierasse molto alle mie spalle. Me lo immaginavo”. Lui conferma di non sapere chi fosse, nonostante lei sostenga che si siano incontrati in un capodanno alle Mauritius quindici anni fa. Proprio il giornalista poi racconta che la concorrente avrebbe parlato male a Simone, il suo fidanzato, di lui. Dopo lo scontro tra i due, si passa ad Asia Argento, che arriva sull’isola lanciandosi dall’elicottero. Proprio la sorella, Fiore, è la prima salva al televoto: dunque l’eliminato si avrà tra Nathaly e Alessandro e Simone. Chi dovrà lasciare l’isola principale?

Claudia Motta lascia l’Isola dei Famosi!

Una Ilary Blasi in outfit punk dà il benvenuto a tutti per la terza puntata de L’Isola dei Famosi e annuncia già nei primi istanti di puntata un super ospite: si tratta di Asia Argento, sorella di Fiore, che resterà in gioco per una notte e cercherà anche di vincere del cibo per i concorrenti. Si passa poi alla palapa, dove Alvin, in collegamento, parla delle condizioni di salute di Claudia Motta, che si è infortunata in settimana: “È stata prontamente allontanata dalla playa per accertamenti. Da casa erano tutti preoccupati come anche qui i naufraghi. Claudia sta meglio, è serena ed è tutto a posto. Solo che il parere dei medici è quello di non poterla far rientrare il gioco. Quindi ufficialmente non è più una concorrente de L’Isola dei Famosi. Le mandiamo un grande abbraccio e applauso”.

Chi sarà eliminato nella terza puntata?

Chi lascerà l’Isola dei Famosi, o quantomeno Cayo Cochinos, nella terza puntata del reality? I naufraghi in nomination questa settimana sono tre: Nathaly Caldonazzo, Fiore Argento e la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone. Uno tra loro dovrà dire addio agli altri per raggiungere Marco Predolin sull’Isola di Sant’Elena. Attenzione, però, perché proprio quest’ultimo si è sentito poco bene in settimana e ha lasciato l’isola per ulteriori accertamenti. Paura anche per Claudia Motta, scivolata sugli scogli e portata in ospedale per accertamenti. Nel corso della puntata si parlerà anche di Andrea Lo Cicero che, a causa di una serie di violazioni, è stato punito: gli è stata tolta la collana di leader della settimana. (agg.)

Isola dei famosi 2023, terza puntata 2 maggio: le anticipazioni

Questa sera, martedì 2 maggio, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi 2023, condotta da Ilary Blasi affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti. Settimana scorsa il reality show si è confermato leader della serata con 2.983.000 spettatori totali e il 22.49%. La trasmissione condotta da Ilary Blasi ha toccato picchi del 32% di share e 3.900.000 spettatori. Inoltre sui social L’Isola dei Famosi è stato il programma d’intrattenimento più commentato: su Twitter l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei Trend Topic Italia.

Nella scorsa puntata è stato eliminato – provvisoriamente – Marco Predolin, sconfitto al televoto dalla modella Helena Prestes. Il noto conduttore è sbarcato sull’Isola di Santa Elena, dove sta vivendo da solo. Questa sera un altro naufrago arriverà sull’isola degli esiliati: inizierà una nuova convivenza o ci sarà un televoto flash?

Chi sarà il secondo eliminato dell’Isola 2023?

Nel corso della seconda puntata dell’Isola dei famosi 2023 tre concorrenti sono finiti al televoto: ‘las chicas’ Fiore Argento e Nathaly Caldonazzo e la coppia composta da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Fiore è stata votato dal leader Andrea Lo Cicero, mentre Nathaly e la coppia Cecchi Paone-Antolini sono stati votati dagli altri naufraghi. Chi di loro dovrà abbandonare la Palapa e raggiungere Marco Predolin sull’Isola di Sant’Elena. Stando ai sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Fiore Argento con il 44% di preferenze, seguita da Nathaly Caldonazzo. A rischio, invece, Alessandro e Simone. “Paone e Simone sono spacciati ed è tutta colpa loro” e “Cecchi e Simone fuori non simpatici e accaniti contro Helena”, sono alcuni dei commenti apparsi sul sito.

Isola dei famosi 2023: arrivano Asia Argento e un nuovo naufrago

Durante la terza puntata dell’Isola dei famosi 2023 arriverà in Honduras Asia Argento, sorella minore di Fiore (le due però non hanno la stessa madre: Asia è figlia di Daria Nicolodi, Fiore di Marisa Casale). “Non vedo l’ora di riabbracciare mia sorella e dirne quattro ad alcuni dei naufraghi. Ci saranno un sacco di sorprese. Ci vediamo martedì vi aspetto”, ha detto l’attrice che non solo farà una sorpresa alla sorella maggiore ma sarà anche protagonista di una prova che permetterà ai naufraghi di vincere un prezioso premio per la loro sopravvivenza. Per Asia Argento non si tratta della prima volta come ospite della trasmissione: ha partecipato all’edizione del 2021, quando tra i naufraghi c’era l’amica Vera Gemma. Inoltre questa sera un nuovo naufrago inizierà la sua avventura all’Isola dei famosi 2023. Chi sarà? Questo ingresso avrà delle conseguenze sui già fragili equilibri tra le tribù…











