Isola dei famosi 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: Accoppiados saranno sciolti!

Isola dei famosi 2023, quarta puntata 8 maggio

Questa sera, lunedì 8 maggio, alle 21.45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata dell’Isola dei famosi 2023, condotta da Ilary Blasi affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti. Settimana scorsa il reality show ha registrato un calo degli ascolti con 2.383.000 spettatori pari al 17% di share (la Isla Bonita della durata di 6 minuti: 1.040.000 – 22.2%).

Prima della diretta di martedì scorso, Enrico Papi ha ricevuto il tapiro d’oro – il secondo della carriera – da Valerio Staffelli per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi, in cui ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato: “In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così. Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma”, ha spiegato il conduttore ricevendo lo storico “premio” di Striscia.

Isola dei famosi 2023, cosa è successo?

Sono già tre i naufraghi che hanno dovuto lasciare l’Isola dei famosi 2023. Nell’ordine: Marco Predolin, Claudia Motta (per infortunio) e Nathaly Caldonazzo. Dopo aver lasciato l’Isola di Sant’Elena su consiglio dei medici, stasera Predolin sarà in studio con Ilary Blasy e gli opinionisti: “Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito a esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura. Grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”, ha scritto il conduttore sui social. Nathaly Caldonazzo, invece, resta in solitudine sull’Isola di Sant’Elena. Settimana scorsa è giunto sull’isola Gian Maria Sainato, modello e influencer che nel 2016 ha partecipato alla prima edizione di “Riccanza”. Gian Maria è entrato nel gruppo degli Accoppiados, a fianco di Pamela Camassa, prendendo il posto di Claudia Motta. Anche Paolo Noise era stato costretto ad allontanarsi dall’isola per controllo medici, ma il conduttore radiofonico è già tornato a Playa Tosta.

Chi sarà eliminato nella quarta puntata?

Nella scorsa puntata dell’Isola dei famosi 2023 i naufraghi hanno decretato anche chi mandare in nomination. Il gruppo ha nominato Christopher Leoni (votato da: Pamela Camassa e Gian Maria Sainato, Andrea Lo Cicero, Cristina Succia, Corinne Clery), Andrea Lo Cicero (votato da: Luca Vetrone, Christopher Leoni, Fiore Argento, Helena Prestes), Cristina Scuccia (nominata dai leader Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini). Secondo alcuni sondaggi online, tra cui ForumFree e Reality House, pare che Cristina Scuccia sia la preferita, mentre il naufrago più rischio sembra essere Andrea Lo Cicero. Secondo le anticipazioni di TvBlog questa sera dovrebbero sbarcare sull’Isola le mogli di Paolo Noise e Marco Mazzoli: insieme a Stefania Pittaluga e Stefania Caroli arriveranno anche gli amici a quattro zampe dei due speaker. Questa sera la tribù degli Accoppiados verrà sciolta: come cambieranno gli equilibri sull’Isola?











