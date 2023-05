Isola dei Famosi 2023, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: dura prova per Cristina

Isola dei Famosi 2023: anticipazioni e diretta quinta puntata 15 maggio

Lunedì 15 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023. Il reality show è ormai entrato nel vivo e Ilary Blasi è pronta a condurre una quinta puntata in cui non mancheranno discussioni, emozioni e prove importanti che metteranno i naufraghi nelle condizioni di poter sfoggiare la propria forza fisica e psichica. Accanto alla conduttrice ci saranno, come sempre, gli opinionisti Enrico Papi e Vladmir Luxuria. La puntata di questa sera del reality è attesissima per il ritorno in studio di Claudia Motta.

La naufraga ha dovuto abbandonare l’Isola per un infortunio. Oggi, nello studio di Milano, l’ex naufraga racconterà come sta e come ha affrontato il ritorno alla vita normale. In studio ci saranno anche Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone che hanno scelto di ritirarsi abbandonando improvvisamente l’Isola. Ai microfoni di Ilary Blasi racconteranno così il motivo di tale scelta.

Prova ardua per Cristina Scuccia

Grande protagonista della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 sarà sicuramente Cristina Scuccia. L’ex suora sarà sottoposta ad una prova che la metterà in difficoltà. Cristina si metterà in gioco per il bene del gruppo. La naufraga, infatti, dovrà affrontare una prova iconica che le permetterà di conquistare un premio per tutti i naufraghi. Riuscirà nell’impresa? Non mancheranno, inoltre, le discussioni e i confronti. In particolare, Ilary Blasi metterà il gruppo a confronto con Gian Maria Sainato.

Il modello, in particolare, si è scontrato con Marco Mazzoli e Pamela Camassa non nascondendo un po’ di malcontento nei confronti del gruppo che avrebbe un atteggiamento diffidente nei suoi confronti. Con chi si schiereranno gli altri concorrenti? Prenderanno le difese di Gian Maria, di Pamela o di Marco Mazzoli?

Chi sarà eliminato?

Momento fondamentale della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2023 sarà l’esito del televoto. Chi tra Fiore Argento, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Helena Prestes e Gian Maria Sainato dovrà lasciare Playa Tosta per raggiungere l’Isola di Sant’Elena? Proprio da Sant’Elena, Christopher Leoni e Nathaly Caldonazzo, oltre a confrontarsi dopo un duro scontro avuto in settimana, avranno la possibilità di rientrare subito in gara grazie ad un televoto flash.

Spazio, poi, alle nomination che metterà a rischio la permanenza sull’Isola di altri naufraghi portando a galla anche eventuali strategie e alleanze. Come sempre vi ricordiamo che l’appuntamento serale con l’Isola dei Famosi può essere seguito in diretta televisiva e in diretta streaming grazie a Mediaset Infinity.

