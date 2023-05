Isola dei Famosi 2023, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Cristina, Helena…

Isola dei Famosi 2023: anticipazioni e diretta settima puntata

Lunedì 29 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2023. L’epilogo dell’avventura in Honduras si avvicina e tutti i naufraghi hanno voglia di portare a termine l’esperienza. Riuscirci, però, non sarà affatto facile e, già nel corso della nuova puntata, dovranno affrontare sfide ardue. A raccontarle, direttamente dall’Honduras, sarà come sempre Alvin che farà la staffetta con Ilary Blasi che, dallo studio di Milano, condurrà la puntata con l’aiuto degli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

Quella di questa sera sarà una puntata in cui non mancheranno le emozioni vere, ma anche le sfide e gli scontri tra i naufraghi, ormai all’ordine del giorno. Come sempre, il momento clou della serata sarà l’esito del televoto che decreterà l’eliminato tra Corinne Clery, Nathaly Caldonazzo, Luca Vetrone, Pamela Camassa e Marco Mazzoli. Chi abbandonerà Playa Fantasma?

Isola dei Famosi 2023: sorpresa per Cristina Scuccia

Tra le protagoniste indiscusse dell‘Isola dei Famosi 2023 c’è sicuramente Cristina Scuccia che sta instaurando rapporti importanti con gli altri naufraghi, ma sta anche raccontando la propria vita. Nella scorsa puntata, la naufraga ha raccontato, per la prima volta, di avere una persona speciale che la sta aspettando in Spagna senza, tuttavia, rivelare la sua identità. Questa sera, per lei, gli autori hanno così organizzato un momento davvero speciale.

Come svela la pagina Instagram dell’Isola dei Famosi, infatti, Cristina riceverà un messaggio da una persona speciale? Chi sarà? Sarà la persona per cui batte il cuore o la persona che l’ha sempre amata ovvero la mamma?

Helena contro tutte e la tentazione di Marco Mazzoli

Insieme a Cristina Scuccia, anche Helena Prestes è stata la protagonista indiscussa dell’Isola dalla prima settimana contribuendo anche a dare vita ad importanti dinamiche e discussioni con il resto del gruppo. Questa sera, la naufraga la sua “vendetta” nei confronti di Pamela Camassa, Alessandra Drusian e Cristina Scuccia grazie ad una prova che la vedrà contro le altre naufraghe.

Marco Mazzoli, invece, con l’aiuto, dallo studio, dell’amico Paolo Noise dovrà superare una prova per vincere una gustosissima pizza. Come sempre, vi ricordiamo che la nuova puntata dell’Isola può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

