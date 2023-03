Isola dei Famosi 2023, cast/ Giulia Sara Salemi tra i concorrenti? L’indiscrezione

Isola dei Famosi 2023, Giulia Sara Salemi e Marco Mazzoli nel cast? L’indiscrezione

L’Isola dei Famosi 2023 sbarcherà su Canale 5 fra un mese, subito dopo la finale del Grande Fratello Vip 2022. Mediaset ha confermato alla guida del programma Ilary Blasi, che verrà affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionisti.

Nelle ultime settimane sono tante le indiscrezioni sul cast del reality show, tra queste ci sono anche quelle di The Pipol Tv che svela due nuovi concorrenti: Marco Mazzoli e Giulia Sara Salemi. Lo speaker radiofonico è noto al pubblico per aver ideato Lo Zoo di 105 che lui stesso conduce. Volto completamente nuovo alla mondo televisivo, invece, la tiktoker, influencer e attrice di diciotto anni che qualcuno potrebbe scambiare per la Giulia Salemi del Grande Fratello Vip. Ebbene non si parla della nota curatrice social del reality, ma di un volto conosciuto tra i giovanissimi che conta milioni di iscritti su Instagram. Saranno davvero loro che partiranno per l’Honduras come naufraghi?

Manca davvero poco all’esordio dell’Isola dei Famosi 2023 che andrà in onda, dopo che le luci della casa del Grande Fratello Vip 2022 si spegneranno del tutto. Ilary Blasi è stata riconfermata alla guida del reality show, stessa sorte anche per Alvin in qualità di inviato anche in questa edizione.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia, però, Mediaset sarebbe preoccupata per le sorti del programma a causa di un cast che non convince i vertici dell’emittente. “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo” si legge sulla pagina web.

