Isola dei Famosi 2023, chi sarà eliminato?/ Lenoi rischia, Cristina Scuccia invece…

Isola dei Famosi 2023, televoto “quasi” a senso unico per Cristina Scuccia

Per ogni nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2023, come da consuetudine, l’attenzione si rivolge in maniera particolare al televoto che decreterà il nuovo eliminato. Nella puntata di questa sera verranno sciolte le riserve sul televoto tra Andrea Lo Cicero, Christopher Leoni e Cristina Scuccia. Ognuno di loro, nel bene e nel male, in poco più di un mese ha già messo in gioco diverse sfaccettature caratteriali attirando l’opinione contraria e/o a favore del pubblico da casa.

Chiaramente, difficile desumere a priori quale possa essere l’esito del televoto che questa sera decreterà il prossimo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023. Il rischio di incappare in un giudizio soggettivo è dietro l’angolo e affidarsi al presunto pensiero dominante tra social e telespettatori risulta piuttosto difficile. Alcuni mezzi offerti dalla rete possono però offrire uno spunto; una preferenza sembra abbastanza eloquente oltre che piuttosto prevedibile. Cristina Scuccia, a rischio eliminazione con Andrea Lo Cicero e Christopher Leoni, sembra quella che meno rischia di abbandonare anzitempo l’Isola dei Famosi 2023.

Il portale BlogTivvu riporta un sondaggio effettuato in rete in riferimento al prossimo esito del televoto valido per il nuovo eliminato de L’Isola dei Famosi 2023. Come anticipato, Cristina Scuccia domina la scena: suo il 69,15% delle preferenze valide per la permanenza. La rete mette dunque in evidenza un pensiero netto; ed effettivamente il percorso dell’ex Suor Cristina risulta tra i più genuini e validi visti fino ad ora. Fanalino di coda risulta invece essere Christopher Leoni, con solo 11,70% di preferenze in suo favore.

La permanenza di Christopher Leoni – stando al sondaggio riportato da BlogTivvu – risulta dunque a serio rischio. Il suo percorso non risulta tra i più influenti; spoglio, fin troppo lineare e la percezione sembra quella di una scarsa voglia di esporsi in tanto in positivo quanto in negativo. La distanza da Andrea Lo Cicero non è però così netta; in suo favore appena il 19,15%, nulla di confortante in sostanza. Dal sondaggio risulta dunque eloquente come l’ipotetico nuovo eliminato dell’Isola dei Famosi 2023 potrebbe essere tra questi ultimi due ed è difficile credere che possa esserci un clamoroso ribaltone in riferimento alle quotazioni in favore di Cristina Scuccia.











