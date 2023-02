Isola dei famosi 2023, chi sono i concorrenti?/ Alessandro Cecchi Paone con…

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023?

Al termine del Grande Fratello Vip 2022 manca circa un mese e mezzo. Al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, canale 5 trasmetterà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone della nuova edizione dell’Isola ci sarà ancora Ilary Blasi che sarà affiancata, probabilmente, da Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti. I nomi dei concorrenti, invece, sono ancora top secret, ma Dagospia ha cominciato a diffondere i primi rumors.

Secondo quanto fa sapere il portale di Roberto D’Agostino, in Honduras, tra i concorrenti, dovrebbe esserci Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller che il pubblico del reality ha conosciuto lo scorso anno avendolo visto nello studio del reality durante le varie puntate. I nomi dei probabili concorrenti, però, non finiscono qui.

Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia, all’Isola dei Famosi 2023, tra i concorrenti, potrebbe esserci anche Alessandro Cecchi Paone in coppia con il compagno Simone Antolini. Per Cecchi Paone, quella di naufrago, non sarebbe la prima esperienza avendo già partecipato ad reality in passato.

Nel cast, inoltre, potrebbe esserci anche Nathaly Caldonazzo che, dopo l’esperienza vissuta nella sesta edizione del Grande Fratello Vip dando vita a diverse dinamiche, potrebbe partire anche per l’Honduras. L’ultimo nome che sta circolando è quello di Marco Predolin. Per il momento, tuttavia, tutti i nomi non sono stati confermati dalla produzione del reality. Saranno questi i primi concorrenti?

