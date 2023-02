Isola dei Famosi 2023, cinque concorrenti nel cast del reality/ L’indiscrezione

Isola dei Famosi 2023, cinque naufraghi in arrivo: ecco i nomi

Dopo le primissime indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2023, si aggiungono altri cinque naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras ad aprile. A lanciare lo scoop ci ha pensato TvBlog, che ha elencato tutti i possibili nuovi concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi.

Secondo la pagina web, la prima naufraga a sbarcare sull’isola sarà Fiore Argento. Sorella della nota attrice Asia Argento e figlia del regista di film horror Dario, potrebbe essere una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 2023. A farle compagnia anche Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Come riporta TvBlog: “Proseguiamo il quintetto di oggi qui su TvBlog con due personaggi del mondo radiofonico italiano, entrambi provenienti da Radio 105, si tratta di Annie Mazzola, conduttrice di Tutto Bene a 105 e Paolo Noise dello Zoo di 105. Chiudiamo il quintetto di concorrenti di oggi con la modella brasiliana Helena Presetes“.

Elga e Serena Enardu all’Isola dei Famosi 2023? Tornano i concorrenti in coppia

Mancano quasi due mesi all’esordio dell’Isola dei Famosi 2023 che andrà in onda dal 17 aprile, con al timone Ilary Blasi. Gli opinionisti confermati sono Vladimir Luxuria e Enrico Papi che andrà a sostituire Nicola Savino. In queste settimane, gli autori sono a lavoro per formare il cast e le indiscrezioni circolano copiose sul web.

A lanciare uno scoop è il settimanale Chi, che indica come possibili concorrenti le gemelle Elga e Serena Enardu. “Naufraghi in gara a coppie. Come lo scorso anno, anche in questa edizione dell’Isola dei famosi di Ilary Blasi torneranno i concorrenti in coppia. Tra i provini dei probabili naufraghi ci sono le gemelle Serena ed Elga Enardu” si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini; sarà davvero così?

