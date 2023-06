Isola dei Famosi 2023, Gian Maria Sainato attacca Helena/ Il fidanzato Carlo la difende: “Non sei rilevante”

Helena Prestas, la lite con Sainato scatena la reazione del suo fidanzato Carlo Motta

L’Isola dei Famosi sta per giungere al termine, ma le tensioni non si placano in Honduras, specialmente tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato. Quest’ultimo non ha accolto positivamente il riavvicinamento della brasiliana ed è arrivato a muovere accuse pesanti anche sulla sua relazione con Carlo Motta. Secondo il naufrago, infatti, Helena sarebbe ancora innamorata del suo ex compagno e starebbe prendendo in giro tutti quanti. Così l’attuale fidanzato di Helena ha deciso di intervenire direttamente su Instagram, rispondendo per le rime a Gian Maria Sainato.

Innanzitutto ha specificato che la sua relazione con Helena è più che solida e duratura: “Vi ho già mostrato le foto che dimostrano che io ed Helena stiamo insieme da più di due anni. Prima eravamo amici e poi è nata la nostra storia d’amore”, ha detto Carlo Motta sui social. “Il buon Gian Maria dice che io vado in trasmissione per visibilità. Io vado lì perché è l’unico modo che ho per parlare con Helena e perché mi invitano. Se per lui non c’è mai nessuno vuol dire che non è un personaggio così rilevante all’interno della trasmissione“, ha aggiunto seccato Carlo.

Così il fidanzato di Helena ha rincarato la dose, rilanciando nuove accuse a Gian Maria Sainato, sfidandolo sulla autenticità del suo seguito social. “Se vogliamo parlare di cose vere, parliamo dei suoi account social. Ha mezzo milione di follower su Instagram, ma pochissimi commenti e pochissime interazioni. Chissà come mai”.

E a proposito dei dubbi innescati da Sainato sulla relazione tra la Prestas e Motta, la ragazza proprio durante l’Isola era rimasta abbastanza abbottonata: “Amare Carlo? Stiamo costruendo l’amore. C’è la passione, poi l’amore va costruito. Lui ha costruito intorno a me tanto amore. Io invece no, scappavo da lui. Ora voglio dargli amore. Lui mi ama, io ho scoperto qui sull’isola che sono innamorata di lui”.

