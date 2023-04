Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi cambia look e spiazza il web/ “Sembra Amanda Lear”

L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi in bianco e nero: il sorprendente look

Prende ufficialmente il via l‘Isola dei Famosi 2023: la prima puntata ha inizio e risalta subito all’occhio il sorprendente look di Ilary Blasi. La conduttrice è tornata in onda con il reality dopo un anno di assenza dalla scena televisiva. E, in occasione della serata di debutto al fianco dei suoi opinionisti, Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, ha voluto decisamente stupire. Eccola infatti fare il suo ingresso in studio con un outfit black and white, casual ed elegante allo stesso tempo.

Tacchi neri, lunga gonna nera e lunghi guanti in velluto (sempre in nero). Per il bianco, invece, eccola indossare una semplice t-shirt. Risalta all’occhio, inoltre, un’acconciatura a tratti inedita per lei: ai lunghi capelli biondi si unisce infatti una frangetta che la rende, ancora oggi e nonostante il tempo che passa, una splendida teenager. “Isola dei Famosi 2023: siamo tornati!“, le sue prime parole in studio per dare un caloroso benvenuto al suo pubblico. Che, sui social, sembra apprezzare eccome il ritorno della Blasi in tv e il suo sorprendente cambio di look.

Ilary Blasi apprezzata dal pubblico: entusiasmo alle stelle sui social

Su Twitter si sprecano i commenti in favore di Ilary Blasi, la cui assenza dalla scena televisiva si era fatta parecchio sentire per molti telespettatori. In generale i messaggi sul suo primo outfit all’Isola dei Famosi 2023 sono positivi, ma è soprattutto il suo cambio di acconciatura ad aver sconvolto il pubblico. In molti, infatti, ci vedono diverse somiglianze, come quella con una nota collega: “Non io che avevo scambiato Ilary Blasi per Alessia Marcuzzi“.

Ma sono tanti, anche, che vedono in questa nuova scelta di stile della Blasi una somiglianza con Amanda Lear. “Ma @ilaryblasi che sembra Amanda Lear!?!?!? Adoro“, scrive un utente. Tantissimi i messaggi a riguardo, così come le foto che propongono un parallelismo tra la conduttrice Mediaset e l’icona del cinema: “QUANTI LO HANNO PENSATO APPENA È APPARSA?“. Insomma, l’entusiasmo per L’isola dei Famosi 2023 è alle stelle e anche l’atteso ritorno di Ilary Blasi in tv è stato accolto dal pubblico con calore e affetto.

non io che avevo scambiato Ilary Blasi per Alessia Marcuzzi #isoladeifamosi pic.twitter.com/ge1wVCtmsw — anto 👺 (@AntoisInTrouble) April 17, 2023













