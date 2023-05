Isola dei Famosi 2023: le “risse” non fanno più notizia/ “Ilary Blasi annoiata…”

Isola dei Famosi 2023, tra liti inflazionate ed eccessiva banalità

I programmi televisivi, così come i protagonisti in questione, sono sempre sotto la lente d’ingrandimento della critica, tanto degli addetti ai lavori quanto dei telespettatori. Non poteva essere esente da tale aspetto la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2023 che ha aperto i battenti da ormai circa un mese. Poche puntate sono bastate per farsi un’idea delle dinamiche in essere, tra sfaccettature consolidate ed eventi che si ripetono destando quasi noia e percezione di banalità.

Degli aspetti negativi – con le dovute eccezioni – della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha parlato Chiara Maffioletti in un articolo scritto per il Corriere della Sera. Da quanto si legge, la critica sembra piuttosto condivisibile stando a quanto mostrato dal reality condotto da Ilary Blasi fino ad ora. Liti, baruffe, scontri con argomentazioni spesso futili e poco edificanti; nulla di nuovo e tutto fin troppo già visto. Questo è il pensiero che si evince dall’articolo e risulta difficile non trovarsi in accordo. Chiaramente, in un format dove diverse personalità vengono costrette alla convivenza, è inevitabile che spesso e volentieri si arrivi allo scontro. Altrettanto vero è che alla lunga una condizione tale ripetuta nel tempo può generare unicamente noia e nulla di più.

Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi e la coppia Mazzoli Noise uniche “eccezioni”

Nell’articolo di Chiara Maffioletti pubblicato sul Corriere della Sera è presente anche una menzione alla padrona di casa, Ilary Blasi. Nel suo caso qualche elogio è stato doveroso; il suo approccio naturale, genuino, quasi come se stesse parlando ad amici in casa propria risulta una carta vincente ed apprezzata. Viene segnalata però anche un’attitudine particolare non proprio positiva, per quanto possa trattarsi di mera impressione. La conduttrice, nel suo modo di fare accomodante e rilassato, appare quasi annoiata; anche lei come satura rispetto ad un‘Isola dei Famosi che sembra seguire banalmente sempre le stesse dinamiche.

Nel novero dei protagonisti influenti dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi 2023, una lieta presenza è senza dubbio quella di Marco Mazzoli e Paolo Noise. Catapultati dall’irriverenza ostentata in radio all’esperienza da naufraghi alla volta dell’Honduras, sembrano gli unici a prendere le distanze dalle derive classiche del reality. Anche Chiara Maffioletti nell’articolo scritto per il Corriere della Sera sottolinea quest’aspetto: “Divertiti e divertenti, prendono in giro compagni e dinamiche“. Nulla di più vero; anche chi non ha seguito la nuova edizione dell’Isola dei Famosi dall’inizio, potrebbe aver bisogno di pochi minuti prima di trovarsi d’accordo con l’utilità della loro presenza nel cast.











