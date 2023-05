Isola dei famosi 2023, Marco Mazzoli furioso con Sainato “ci hai accusati di bullismo”/ Scontro in diretta!

Isola dei Famosi 2023, scontro tra Marco Mazzoli e Gianmaria Sainato

L’ironia pungente di Marco Mazzoli e Paolo Noise all’Isola dei Famosi 2023 ha colpito anche l’ultimo arrivato: Gianmaria Sainato. Il naufrago, tuttavia, non ha accettato di buon grado le prese in giro (a fini ovviamente goliardici) dei suoi compagni di viaggio. In particolare, è nato un confronto piuttosto acceso con Marco in Palapa, con il modello che ha spiegato: “Io semplicemente sono entrato in questo gruppo come ultimo, con due piedi in una scarpa, mi hanno accolto, ma se dal primo giorno Marco e Paolo hanno iniziato con le battutine… Sono battutine pungenti e offendono, è normale quindi che poi uno sbotta“.

Il litigio avuto in settimana è dovuto soprattutto alle parole di Marco, che ha accusato il compagno di ricercare la telecamera per fare show: “Lui voleva che glielo dicessi fuori dalle telecamere. Ma che male c’è se ti ho chiesto di non prendermi in giro davanti alla telecamera?“. Il conduttore radio però replica e gli lancia un’accusa: “Lui ha cercato di mettere in bocca a me e Paolo parole che non abbiamo detto. L’ha fatto il terzo giorno che è arrivato. Poi ha toccato argomenti delicatissimi, che non andrebbero trattati in un reality show, e ci hai accusati di bullismo“.

Marco Mazzoli attacca il naufrago: “Attratto dalla telecamera“

L’accusa di bullismo ricevuta non è andata giù a Marco Mazzoli, con Gianmaria Sainato che però ha spiegato: “Io l’ho detto nel Confessionale: ‘Non è bullismo’“. Il conduttore però replica stizzito e lo accusa di non essere trasparente: “Lui è attratto dalla telecamera. Lui viene catapultato da un aereo virtuale e ogni volta che c’è una telecamera arriva“. Tuttavia l’argomento bullismo, trattato in maniera così superficiale in un programma come L’Isola dei Famosi 2023, ha fatto storcere il naso anche a Ilary Blasi.

La conduttrice si è così rivolta a Sainato: “L’argomento bullismo è un argomento serio, che non penso si addica alle prese in giro di Marco e Paolo. Anche perché loro prendono in giro un po’ tutti, no?“. Dello stesso avviso Vladimir Luxuria: “Il bullismo è una cosa seria, fatevelo dire da una cha sa cos’è il bullismo. Non tiriamo fuori questo argomento in maniera fuori luogo“. Sainato, infine, ha sbottato: “Però io ho il diritto di dire, quando mi stanca uno scherzo, ‘Stop’. Questo posso dirlo? Mi sentivo a disagio e l’ho detto“.











