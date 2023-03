Isola dei Famosi 2023, Mediaset “boccia”il cast/ Rumors:”Presunti Vip, rischio trash”

Isola dei Famosi 2023 prenderà il via il prossimo 17 aprile, al timone Ilary Blasi aiutata da Alvin, Luxuria ed Enrico Papi…

Ormai il countdown sta decisamente per finire… Lunedì 17 aprile infatti, a seguito dello spegnimento delle luci della casa del GF Vip, prenderà ufficialmente il via l’Isola dei Famosi 2023. Il timone del reality è stato affidato ancora una volta a Ilary Blasi, così come è stato riconfermato Alvin come inviato in Honduras. Ad aiutare la regina dell’Isola dallo studio come opinionisti ci saranno: la riconfermata Vladimir Luxuria accompagnata da Enrico Papi, che prenderà invece il posto di Nicola Savino.

Ma arriviamo al dunque, per quanto riguarda i concorrenti, i nomi che al momento sono stati rivelati secondo varie indiscrezioni sono: l’ex Suor Cristina, ora Cristina Scuccia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, Pamela Camassa, Marco Mazzoli, Paolo Noise, Gianmarco Onestini, Helena Prestes, Fiore Argento, Elga e Serena Enardu, Claudia Motta, Christopher Leoni, Gian Maria Sainato e Marco Predolin, Nathaly Caldonazzo e infine Luca Di Carlo, l’avvocato di Cicciolina. Questo cast sembra però non convincere i vertici della Mediaset che, stando a un’indiscrezione, sarebbero molto preoccupati in merito…

I vertici nella Mediaset preoccupati per il nuovo cast dell’Isola dei Famosi 2023: “So finiti i sordi, troppi sconosciuti…”

Stando a un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo su Dagospia sembrerebbe proprio che ai vertici della Mediaset ci sia una grande preoccupazione per il nuovo cast dell‘Isola dei Famosi 2023. La motivazione principale? I protagonisti della nuova edizione del reality sono tutto fuorchè dei Vip, sono infatti personaggi quasi sconosciuti: “So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo”, si legge.

Pare quindi che la scelta verso questi “famosi” sia dovuta di fatto a una mancanza di un budget per finanziare Vipponi di tutt’altra portata. Lo stesso Alfonso Signorini avrebbe ammesso la cosa per la sua edizione del GF Vip spiegando che per mancanza di fondi si preferisce puntare su “sconosciuti” che vengono pagati meno di veri famosi o su concorrenti che hanno già preso parte al medesimo show.

