Isola dei Famosi 2023: Nathaly Caldonazzo concorrente/ Esplode la protesta sul web

Nathaly Caldonazzo concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023

Nathaly Caldonazzo è una concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi 2023, in partenza da lunedì 17 aprile. L’annuncio è arrivato direttamente dalla pagina Instagram del reality show che, dopo aver annunciato la presenza di Helena Prestes, Cristina Scuccia, Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, ha annunciato anche la presenza della Caldonazzo che non è nuova al pubblico dell’Isola. Nathaly, infatti, ha partecipato all’Isola nel 2017, ma quella non è stata la sua unica esperienza in un reality. La Caldonazzo, infatti, ha anche partecipazione a Temptation Island e, più recentemente, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Entrando in corsa nella casa di Cinecittà, la Caldonazzo, con il suo carattere forte, diretto e deciso, aveva smosso la casa contribuendo a creare dinamiche interessanti dando vita anche a discussioni forti come quella con Jessica Selassiè. Un carattere decisamente adatto ad un reality, ma nonostante tutto, sul web, si sono alzate numerose proteste.

Il web contro la presenza di Nathaly Caldonazzo all’Isola dei Famosi 2023: il motivo è sempre lo stesso

Con la partenza dell’Isola dei Famosi 2023, il pubblico di canale 5 si aspettava di vedere nomi nuovi, alla prima esperienza in un reality show. E, invece, prima l’annuncio di Alessandro Cecchi Paone e poi quello di Nathaly Caldonazzo, ha scatenato una vera e propria protesta sul web. “Ma sempre la stessa gente escono dal grande fratello, entrano all’isola dei famosi e viceversa”, scrive un utente.

“Avete preso sempre gli stessi concorrenti, non se ne può più, è una minestra riscaldata”, aggiunge un altro. E ancora: “Sempre le stesse facce”, “Sempre gli stessi oppure che hanno a che fare con concorrenti del passato, essendo parenti o ex fidanzati oppure hanno qualche legame di parentela con persone famose, ma loro sono degli sconosciuti. Ma non sarebbe meglio dare opportunità a nuovi concorrenti, che non hanno mai partecipato ad un reality”. Finora, dunque, i primi concorrenti ufficiali non sembrerebbero aver riscosso tanto successo. Cambierà qualcosa con l’inizio del reality?

