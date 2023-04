Isola dei Famosi 2023, nostalgia per Tavassi e Vaporidis sul web/ “Sono ca*i vostri”

Isola dei Famosi 2023, nostalgia Tavassi e Vaporidis: il ricordo del web

Ieri sera, l’Isola dei Famosi 2023 ha fatto il suo debutto in prima serata su Canale 5. I primi naufraghi sono stati presentati, ma il pubblico guarda con nostalgia alla passata edizione. Molti utenti, hanno infatti ricordato il duo formato da Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina oltre che Nicola Vaporidis.

Queste coppie hanno conquistato il cuore del pubblico che fatica a lasciarseli alle spalle. Tavassi, reduce dall’esperienza al GF Vip 7, ha commentato lo sbarco dei nuovi naufraghi in Honduras: “Ecco che inizia L’Isola. Io che ci sono stato posso dare un solo consiglio dal mio cuore a tutti i naufraghi: Ora sono ca**i vostri”. L’ex naufrago ha poi pubblicato una foto che lo ritrae con Nicolas Vaporidis sull’Isola allegando un messaggio: “Un po’ di nostalgia, ma a casa si sta meglio”. I due avevano, infatti, stretto una bellissima e profonda amicizia all’interno del reality show.

E poi vabbè ci sono loro e che lo diciamo a fa un uragano di risate i fratelli Tavassi 🤣❤️‍🔥#incorvassi #isola pic.twitter.com/e1L7YOyH8y — Nalinwonderland 🦋💫 (@Nanny904) April 17, 2023

I Jalissi, duo musicale composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sono concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023. Prima di partire per l’Honduras i cantanti hanno rilasciato un’ampia intervista al Giornale: “Perché proprio L’Isola? Ci siamo sempre messi in gioco, perchè non farlo anche stavolta? Sicuramente non sarà facile privarci della nostra quotidianità, non è facile per nessuno e, più passa il tempo, più diventa difficile farlo”.

E ancora: “All’Isola ci sarà tutto tranne che privacy? Noi nel nostro piccolo la nostra l’abbiamo sempre protetta, non cambieremo idea. Siamo persone tra le persone, senza maschere. Senza rischiare di sembrare ipocriti o falsi, noi siamo identici sia sul palco che nella vita privata e quindi saremo noi stessi anche qui in Honduras. Stiamo insieme da 31 anni, ci conosceremo bene oppure no?“











