Isola dei Famosi 2023: spuntano i nomi dei primi concorrenti/ Veronica Cozzani e…

Con il Grande Fratello Vip 2022 che farà compagnia ai telespettatori di canale 5 fino ad aprire, l’Isola dei Famosi 2023 debutterà a primavera inoltrata. Il reality show è stato confermato nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e al timone della trasmissione ci sarà ancora Ilary Blasi che tornerà in tv dopo mesi dalla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. All’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi mancano ancora diversi mesi, ma cominciano già a circolare i nomi di quelli che potrebbero essere i primi naufraghi.

Secondo Pipol, in Honduras potrebbe sbarcare Dayane Mello. Per la modella brasiliana si tratterebbe di un ritorno dopo la precedente e breve esperienza. Secondo il settimanale Vero, invece, dopo l’esperienza vissuta nella casa del Grande Fratello Vip, sull’Isola, potrebbe sbarcare Pamela Prati.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, tra i nuovi naufraghi dell’Isola potrebbero esserci Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, l’avvocato Luca Di Carlo e la mamma di Belen, Veronica Cozzani. Sulla presenza della mamma di Belen, tuttavia, ci sono tanti punti interrogativi.

In passato, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, parlando di una futura partecipazione ad un reality, aveva spiegato di avere difficoltà a convivere con altre persone con cui dovrebbe dividere anche il bagno. «A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me», aveva spiegato. Avrà cambiato idea?

