Isola dei Famosi 2024, 10a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa toccante per Khady

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta 22 maggio

L‘Isola dei Famosi 2024 torna in onda con il doppio appuntamento settimanale. Dopo la puntata di lunedì scorso, l’Isola dei Famosi torna in onda oggi, mercoledì 22 maggio 2024, in prima serata con la decima puntata. Dopo l‘eliminazione di Valentina Vezzali con cui ha avuto un diverbio in diretta, Vladimir Luxuria torna a condurre il reality show. In studio, con lei, ci saranno come sempre gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, pronti a commentare tutte le dinamiche dei naufraghi per i quali si avvicina la semifinale. Per la prima volta, l’Isola va in onda di mercoledì sperando di conquistare maggiormente il pubblico.

Quella in onda questa sera sarà una puntata ricca di colpi di scena, confronti, ma anche di momenti emozionanti. A viverlo, in particolare, sarà Khady che, dopo aver rinunciato a leggere la lettera della mamma, potrà sentire il calore di casa percorrendo il “Ponte delle emozioni”.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024: il ritorno di Edoardo Stoppa e Samuel Peron

Dopo aver vissuto tre giorni lontano dal gruppo affrontando una serie di fatiche e mostrando tutte le loro forze, nel corso della decima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Edoardo Stoppa e Samuel Peron torneranno da Playa Olimpo per dare ai compagni un’importantissima ricompensa. Uno dei due, inoltre, avrà anche un grande potere, capace di ribaltare le sorti degli altri Naufraghi. Come sempre, poi, prima delle varie nomination, ci sarà spazio per il risultato del televoto attualmente aperto.

Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Artur Dainese, Aras Senol e Greta Zuccarello. Attualmente, in base ai sondaggi, il preferito del pubblico è Artur. Decretato il preferito, verrà aperto un televoto flash e uno tra i due naufraghi rimasti verrà definitivamente eliminato dal gioco.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

La decima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 rappresenta un momento fondamentale per il reality show che si avvia verso la fase finale. Per vedere il nuovo appuntamento con il reality show basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, inoltre, è sempre possibile seguire la diretta streaming del reality show. Sempre con Mediaset Infinity è anche possibile rivedere le precedenti puntate già trasmesse in tv.

