Isola dei Famosi 2024, 1a puntata/ Diretta e concorrenti: il lancio dall’elicottero e lo sbarco dei naufraghi

Isola dei famosi 2024: anticipazioni e diretta prima puntata 8 aprile

L’attesa è ufficialmente finita. Oggi, lunedì 8 aprile, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Tante le novità per la nuova edizione del reality show, a partire dalla conduzione che, quest’anno, è affidata a Vladimir Luxuria che, dopo essere stata concorrente ed opinionista dell’Isola di Ilary Blasi, è stata promossa a conduttrice. Accanto alla Luxuria, in studio, ci saranno due nuovi opinionisti ovvero Sonia Bruganelli che è stata già opinionista del Grande Fratello Vip e Dario Maltese, giornalista del Tg5 e che ha deciso di seguire le orme di Casara Buonamici che, dal Tg 5, è sbarcata al Grande fratello 2024 come opinionista.

Novità anche in Honduras. In ogni edizione dell’Isola, a seguire le avventure dei naufraghi, c’è un inviato. Nelle ultime stagioni, a ricoprire tale ruolo era stato Alvin. Con la conduzione di Vladimir Luxuria cambia anche il nome dell’inviato: a raccontare le varie dinamiche tra i naufraghi dall’Honduras sarà Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi 2024: i concorrenti e cosa accade nella prima puntata

Cast vario per l’Isola dei Famosi 2024 che, tra i naufraghi, ha deciso di avere nomi noti al grande pubblico e nomi meno noti. In particolare, i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024 sono: Joe Bastianich, Luce Caponegro, Edoardo Franco. Aras Senol, Francesca Bergesio, Maite Yanes, Samuel Peron, Matilde Brandi, Artur Dainese, Valentina Vezzali, Marina Suma, Greta Zuccarello, Edoardo Stoppa, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Khady Gueye, Tonia Romano e Alvina Verecondi Scortecci.

Cosa accadrà, dunque, nella prima puntata? La nuova edizione dell’Isola, come sempre, prenderà il via con il lancio dall’elicottero dei naufraghi. Tuttavia, nelle scorse ore, sull’Honduras, si è abbattuta la pioggia e il lancio dall’elicottero potrebbe essere a rischio anche se Elenoire Casalegno, pubblicando alcune storie su Instagram, ha mostrato il ritorno del sole.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei famosi 2024

L’Isola dei Famosi 2024, nel palinsesto Mediaset, sostituisce il Grande Fratello 2024. Per vedere, dunque, la prima puntata, basta sintonizzare il televisore su canale 5, a partire dalle 21.30. Con Mediaset Infinity, tramite app o sito ufficiale, inoltre, è possibile seguire il reality show anche in diretta streaming. Sul sito ufficiale del reality, invece, saranno disponibili news e video, anche inediti, di quello che avverrà in Honduras.













