Isola dei Famosi 2024, 4a puntata/ Diretta: due nuovi concorrenti e il caso Benigno

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta quarta puntata 18 aprile 2024

Giovedì 18 aprile, in prima serata su canale 5, Vladimir Luxuria conduce la quarta ed imperdibile puntata dell’Isola dei Famosi 2024. In studio, pronti per commentare quanto accaduto in Honduras tra i naufraghi, ci saranno gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Quella di questa sera è una puntata molto attesa dopo quanto accaduto a Francesco Benigno. Dopo pochi giorni di permanenza in Honduras, Benigno ha lasciato l’Isola con il relativo televoto annullato. Inizialmente, si era diffusa la voce di un ritiro. Successivamente, la produzione ha fatto chiarezza parlando di espulsione.

Eliminato Isola dei Famosi 2024, chi è?/ A rischio Peppe e Daniele, salvi Joe e Artur: il pronostico

Da parte sua, Francesco Benigno, attraverso un video pubblicato sui social, ha svelato di essere stato portato via dall’isola per ricevere una comunicazione scoprendo, poi, di essere stato espulso. Stando ad alcuni rumors, pare che Benigno abbia rifiutato di tornare in Itala. Nel corso della puntata, Vladimir Luxuria mostrerà il video che avrebbe portato all’espulsione di Benigno spiegando le conseguenti motivazioni di tale decisione da parte della produzione.

Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno si 'incatena' al resort, nuove accuse choc/ "Autore contro di me"

Due nuovi concorrenti e una prova segreta nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024

Non solo il caso Benigno nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 202a. Come svelano le anticipazioni, infatti, in Honduras, sbarcheranno due nuovi naufraghi. Chi sono i nuovi concorrenti? I nomi, per il momento, non sono stati ancora ufficializzati ma non è da escludere che possano arrivare un personaggio noto e uno sconosciuto al grande pubblico. Per restare, tuttavia, dovranno affrontare una missione segreta.

Nel corso della serata, inoltre, si scopriranno le condizioni di Marina Suma che ha subito un incidente nel corso della prova immunità della scorsa puntata e di Aras ed Edoardo Franco, in quarantena per il covid. Nel corso della puntata ci sarà il grande ritorno della Cerimonia della Salvación: chi si salverà tra Artur Dainese, Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, e Peppe Di Napoli? I meno votati si sfideranno in un duello che determinerà il nome che resterà in nomination anche nella prossima puntata.

Isola dei famosi 2024, è caos Pietro Fanelli getta i vestiti/ Daniele Randini Tedeschi rivolta contro tutti

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Emozioni, colpi di scena, nuovi arresi, risvolti clamorosi e nuove nomination nella quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 che può essere vista in diretta televisiva, a partire dalle 21.30 e, contemporaneamente, in diretta streaming grazie all’app o al sito di Mediaset Infinity che permette di recuperare tutto ciò che accade sull’Isola, dalle precedenti puntate alle varie clip sino ai daytime.











