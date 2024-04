Isola dei Famosi 2024, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: la verità sull’abbandono di Peppe Di Napoli

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta quinta puntata 22 aprile

Lunedì 22 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’imperdibile appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024, giunta alla quinta puntata. Vladimir Luxuria, perfetta padrona di casa, affiancata dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, è pronta a condurre una puntata in cui non mancheranno prove, confronti, scontri e anche verità importanti. Dopo la parentesi dedicata all’espulsione di Francesco Benigno, nel corso della nuova puntata del reality show, Vladimir Luxuria si occuperà del ritiro di Peppe Di Napoli. Il napoletano, dopo aver conquistato i consensi del pubblico, dopo pochi giorni di permanenza in Honduras, ha deciso di ritirarsi e di rientrare in Italia.

Il comunicato dell’Isola non ha svelato il motivo che ha spinto Peppe a ritirarsi e, questa sera, sarà fatta chiarezza. Tuttavia, tornato sul proprio profilo Instagram, Peppe Di Napoli ha parlato di “problemi fisici” senza aggiungere ulteriori dettagli che, probabilmente, saranno svelati da Vladimir Luxuria nel corso della nuova puntata.

Isola dei Famosi 2024: il ritorno in gruppo di Edoardo Franco e Aras Senol

Nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2024, nonostante il ritiro di Peppe Di Napoli, ci sarà un nuovo eliminato. Al termine della scorsa puntata, al televoto, sono finiti Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci. Quattro naufraghi che, in poco tempo, si sono immediatamente messi in mostra creando numerose dinamiche: chi, dunque, dovrà rientrare in Italia? Spazio, poi, ai confronti tra i naufraghi come quello tra Pietro e Daniele che continuano a discutere con la maggior parte dei concorrenti.

Inoltre, non mancherà tempo e spazio per un confronto tra Samuel Peron e Khady in seguito ad una discussione causata dalla ripartizione del cibo. Nel corso della lite sono volate parole forti e, questa sera, la conduttrice e gli opinionisti commenteranno l’accaduto. Infine, non mancheranno le prove che regaleranno l’immunità che, in un’Isola in cui non c’è una seconda possibilità, è fondamentale e quella che decreterà il nuovo leader.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Come sempre, vi ricordiamo che la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 può essere vista in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30 dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, invece, sia come app che sito, è possibile seguire la diretta streaming riguardando anche le puntate già trasmesse o le singoli clip dedicate ai vari concorrenti.

