Isola dei Famosi 2024, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: Pietro contro i naufraghi, sorpresa per Stoppa

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta sesta puntata 29 aprile

Dopo aver lasciato spazio a Terra amara saltando il secondo appuntamento settimanale, l’Isola dei Famosi 2024 torna in onda oggi, lunedì 29 aprile 2024, con una puntata ricca di argomenti da affrontare in un studio con Vladimir Luxuria e gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Matlese. Spazio a Pietro Fanelli che, dopo aver creato dinamiche sin dai primi giorni di permanenza in Honduras, ha deciso di abbandonare il reality ritirandosi. Una decisione che ha spiazzato il pubblico, ma anche gli altri concorrenti a cui lo stesso Pietro ha riferito la propria decisione.

Pietro, tuttavia, non è ancora rientrato in Italia. Il naufrago, infatti, questa sera, sarà protagonista della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024 durante la quale avrà la possibilità di avere un confronto con gli altri concorrenti con cui ha avuto discussioni, anche pesanti, sin dal primo giorno. Nel rispondere alle domande di Vladimir Luxuria, inoltre, Pietro svelerà anche i motivi che lo hanno spinto a ritirarsi.

Isola dei Famosi 2024: sorprese per Edoardo Stoppa e altri tre naufraghi

Nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 non mancherà il confronto tra i naufraghi e Artur, finito sul banco degli imputati per aver nascosto lo spray antizanzare. Spazio, inoltre, anche alle varie prove che regaleranno l’immunità e la leadership, fondamentali per evitare la nomination e l’eventuale eliminazione definitiva. La puntata in onda questa sera, tuttavia, sarà anche ricca di emozioni e sorprese. A vivere un momento davvero speciale sarà Edoardo Stoppa che, in Honduras, avrà la possibilità di rivedere e riabbracciare la sua bellissima moglie. Juliana Moreira, infatti, è già sbarcata in Honduras ed è pronta a trasmettere la sua energia al marito.

Edoardo Stoppa, tuttavia, non sarà l’unico a ricevere una gradita sorpresa. In Honduras, infatti, sono arrivate le mamme di tre naufraghi. L’identità delle mamme dei tre fortunati concorrenti, tuttavia, non è stata svelata e solo questa sera Vladimir Luxuria annuncerà i loro nomi.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

Anche questa sera, inoltre, ci sarà il verdetto del televoto. Dopo il ritiro di Pietro Fanelli, è stato chiudo il precedente televoto ed è stato aperto un nuovo televoto tra Daniele Radini Tedeschi, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Sonny Olumati: tra i cinque naufraghi, chi sarà il preferito del pubblico?

Come sempre, vi ricordiamo che la sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 può essere vista in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30 e, contemporaneamente, in diretta streaming su Mediaset Infinity dove si possono rivedere anche le puntate già trasmesse in tv.











