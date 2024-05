Isola dei Famosi 2024, 7a puntata/ Diretta ed eliminato: missione per Juliana Moreira e le due mamme

Manca poco per l’inizio di una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2024. Salutato il doppio appuntamento settimanale il reality di sopravvivenza condotto da Vladimir Luxuria va in onda solo di lunedì. E dalle anticipazioni su ciò che succederà in diretta si scopre che farà il suo ingresso dopo il ritiro Daniele Radini Tedeschi. Il suo abbandono era stato annunciato in maniera molto sintetica sui profili social del reality senza fornire le motivazioni. Infatti si annunciava: “L’esperienza di Daniele Radin Tedeschi a L’Isola dei famosi si è conclusa.”

Valentina Vezzali e Greta Zuccarello, perchè hanno litigato all’Isola dei Famosi 2024?/ “Abbassa i toni…”

Questa sera, dunque, si cercherà di capire perché Daniele Radini Tedeschi si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024 ma non sarà l’unico argomento che verrà trattato. Si parlerà anche di liti, delle nuove coppie, vere o presunte, che stanno nascendo. Si scoprirà chi verrà eliminato tra Artur Dainese, Khady Gueye, Marina Suma e Rosanna Lodi e ci sarà anche un nuovo ingresso, è pronto a sbarcare in Honduras tra i nuovi concorrenti Dario Cassini. Attore e comico partenopeo che ha recitato in tante fiction di successo sia Rai che Mediaset e che avrà il compito di risollevare le sorti di questa edizione non proprio fortunata del reality. (Agg. di Liliana Morreale)

Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Marina Suma e Rosanna Lodi a rischio eliminazione: il pronostico

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta settima puntata 6 maggio

Lunedì 6 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024. Il reality, condotto da Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltesi è giunto alla settima puntata e, questa sera, ci saranno diverse prove de affrontare non solo per gli stessi concorrenti, ma anche per alcuni ospiti, sono tante le sorprese previste per la settima puntata con i concorrenti che continuano a discutere soprattutto per il cibo. Sono diversi gli scontri tra i naufraghi che non riescono a trovare un punto d’incontro nonostante il numero sia notevolmente diminuito a causa dei vari ritiri, ultimo quello di Daniele Radini Tedeschi.

Nuovi concorrenti Isola dei famosi 2024/ Dario Cassini (e non solo), tre naufraghi contro il flop?

Questa sera, tuttavia, il gruppo perderà un ulteriore elemento. Vladimir Luxuria, infatti, nel corso della serata, chiuderà il televoto che decreterà l’eliminato definitivo tra Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma. Chi tra i nominati dovrà tornare in Italia?

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024: prova ballo per Alvina e Samuel

Nel corso della settima puntata dell’Isola dei Famosi 2024, i concorrenti dovranno dividersi in due gruppi e vivere separatamente in diversi accampamenti. Nel corso della serata. i concorrenti dovranno affrontare diverse prove tra le quali la prova di ballo che avrà come protagonisti Alvina e Samuel Peron. I due naufraghi dovranno affrontare una bachata per ricevere una ricompensa per tutto il gruppo.

Missione speciale per Juliana Moreira e le due mamme che, dopo la sorpresa della scorsa settimana, non sono ripartite per l’Italia ma sono rimaste in Honduras. Prima di rientrare, sia Juliana Moreira che le due mamme dovranno affrontare una missione per il bene dei Naufraghi. Non mancheranno, poi, i confronti tra i naufraghi, in particolare quello tra Greta e Valentina che sembrano ormai ai ferri corti.

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

La settima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 può essere vista in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30 di oggi, lunedì 6 maggio. Con il sito o l’applicazione di Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire anche la diretta streaming del reality show, vedere le clip dedicate ai singoli concorrenti e rivedere anche le puntate già trasmesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA