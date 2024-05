Isola dei Famosi 2024, 8a puntata/ Diretta, nuovi concorrenti ed eliminato: sorpresa per Samuel Peron

Isola dei Famosi 2024: anticipazioni e diretta ottava puntata 13 maggio

Lunedì 13 maggio 2024, in prima serata, torna l’appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 che, dalla prossima settimana, cederà il prime time del lunedì sera a Michelle Hunziker e allo show “Io canto family” per traslocare alla domenica sera. Una novità importante per il reality show condotto da Vladimir Luxuria che, insieme agli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, proverà ad incollare i telespettatori davanti ai teleschermi nonostante il cambiamento. Dall’Honduras, invece, come sempre, a raccontare le varie dinamiche dell’isola, ci sarà l’inviata Elenoire Casalegno.

Quella in onda questa sera sarà una puntata importante alla luce dei tanti ritiri e dell’espulsione di Francesco Benigno che hanno decimato il gruppo. Questa sera, infatti, un altro concorrente dovrà abbandonare definitivamente l’Honduras e tornare in Italia mentre tre nuovi naufraghi cominceranno ufficialmente la loro avventura.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024: chi sono i nuovi concorrenti

Alla finale dell’Isola dei Famosi 2024 mancano ancora diverse settimane e, per rianimare il gruppo, già provato dalla fame e dalla stanchezza, la produzione ha deciso di mandare in Honduras nuove forze. Questa sera, così, nel corso dell’ottava puntata dell’Isola, Vladimir Luxuria sorprenderà i suoi naufraghi annunciando l’imminente arrivo di tre nuovi concorrenti. Sulla Playa, così, sbarcheranno Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai.

Per tre nuovi concorrenti che arrivano, uno dovrà abbandonare il reality. Al termine della settima puntata, sono finiti al televoto Artur Dainese, Rosanna Lodi e Samuel Peron. Si tratta di tre naufraghi molto diversi tra loro che, tuttavia, sono riusciti a creare diverse dinamiche: chi, dunque, sarà definitivamente eliminato?

Sorpresa per Samuel Peron

Prima di scoprire l’esito del televoto, nel corso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2024, Samuel Peron vivrà un momento davvero speciale. Dall’Italia, per l’Honduras, è partita la compagna Tania Bambaci che lo riabbraccerà raccontandogli anche del figlio ma gli chiederà, soprattutto, spiegazioni sul particolare feeling con Greta Zuccarello.

Non mancheranno, inoltre, i confronti e le spiegazioni soprattutto dopo la violazione del regolamento da parte di Valentina Vezzali comunicando con l’altro gruppo fuori dall’orario consentito. La produzione ha così punito il gruppo con lo spegnimento del fuoco per 48 ore e scatenando la dura reazione di Edoardo Stoppa. “In quattro giorni abbiamo preso 4 punizioni. Va bene tutto però non si può continuare a sbagliare. Vale, hai fatto una ca*zata e basta, almeno non voler il male degli altri (ndr Matilde). Cerchiamo di non farne più perché le ca*zate ricadono sul gruppo”, le parole di stoppa. Questa sera, dunque, il gruppo riuscirà a ritrovare l’armonia?

Come vedere in diretta streaming l’Isola dei Famosi 2024

L’imperdibile appuntamento con l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2024 è,, dunque, per questa sera su canale 5, subito dopo il nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, a partire dalle 21.30. Come sempre, con Mediaset Infinity, sia con app che con sito, è poi possibile seguire la nuova puntata dell’Isola in diretta streaming.











