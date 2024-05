Isola dei Famosi 2024 9a puntata/ Diretta, eliminato: sorpresa per Matilde Brandi, televoto flash e una sfida

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024 e diretta nona puntata 19 maggio

L’Isola dei Famosi 2024 torna con una nuova puntata, la nona di quest’edizione, che si tiene la domenica, visto che il prime time del lunedì sera è stato affidato a Michelle Hunziker. Le anticipazioni preannunciano cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo appuntamento con il reality show condotto da Vladimir Luxuria. Partiamo proprio dalla sfida più attesa, quella per restare in Honduras, perché gli autori hanno deciso di mischiare un po’ le carte in tavola con un televoto flash.

Sono cinque i naufraghi in nomination: la sfida è tra Valentina Vezzali, Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Khady Gueye e Samuel Peron. Chi raccoglierà più voti sarà il preferito del pubblico e potrà tirare un sospiro di sollievo, mentre per gli altri quattro ricomincerà la sfida, perché verrà aperto appunto un televoto flash e il meno votato sarà eliminato in diretta. Gli strumenti per esprimere le vostre preferenze non cambiano: potete votare tramite sms, smart tv, sito ufficiale e l’app Mediaset Infinity.

Anticipazioni Isola dei Famosi 2024: sfida ricompensa e sorpresa per Matilde Brandi

Valentina Vezzali, però, non dovrà pensare solo alla nomination, perché nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2024 sarà protagonista di un blocco, visto che, stando alle anticipazioni, ha avuto una settimana turbolenta per le critiche che le ha rivolto il gruppo. Quindi, l’ex schermitrice avrà la possibilità di commentare e replicare in diretta. In generale, la situazione al momento sembra riequilibrata a livello di programma, dopo una serie di ritiri, alcuni dei quali hanno lasciato una coda di polemiche.

Ma non mancheranno le sorprese: in questo caso la protagonista sarà Matilde Brandi, che riceverà una sorpresa dal compagno. Dalle sorprese alle nuove sfide, come quella per la ricompensa per la quale ci sarà un confronto inaspettato tra Khady Gueye e Greta Zuccarello. Il premio in palio però non è stato pensato per soddisfare lo stomaco della vincitrice di questo confronto, bensì il suo cuore, perché chi avrà la meglio in questo confronto potrà leggere una lettera scritta per loro dall’Italia.

Le ultime novità e l’infrazione di Matilde Brandi

Il cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi 2024 è senza dubbio la prima novità per quanto riguarda la nona puntata del reality, che tra l’altro ha pensato ad alcune contromosse per provare a smuovere le acque di questa edizione. Sono stati creati gruppi, suddivisi in spiagge, sono state introdotte regole ai naufraghi per ottenere bonus e sfuggire ai malus, il tutto con l’obiettivo di ridestare l’interesse del pubblico, anche perché gli ultimi ingressi non hanno prodotto i risultati sperati. A tal proposito, Matilde Brandi ha commesso un’infrazione che è costata 48 ore di divieto di pesca per il gruppo, in quanto ha oltrepassato i limiti della Playa per andare a pescare. Comunque, dopo l’eliminazione di Rosanna Lodi e il ritiro di Joe Bastianich, qualcuno ha auspicato un nuovo ingresso, ma al momento l’ipotesi appare remota, visto che manca poco alla fine del programma.

Come vedere la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024: diretta tv e streaming

La nona puntata dell’Isola dei Famosi 2024 potrà essere seguita in diretta tv su Canale 5 dalle ore 21:20, ma non dopo l’appuntamento con Striscia la Notizia, che non è in programma la domenica, bensì dopo Paperissima Sprint, che segue il Tg5. Disponibile anche la diretta video streaming: basta collegarsi a Mediaset Infinity tramite il sito ufficiale o l’app, attraverso smart tv, pc o dispositivi mobile, come tablet e cellulari.











