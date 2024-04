Isola dei famosi 2024, arriva la versione napoletana/ Rita De Crescenzo fa un clamoroso annuncio: cosa si sa

Isola dei Famosi 2024, Rita De Crescenzo annuncia la versione napoletana: cresce l’attesa sul web

Questa sera andrà in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi 2024, Vladimir Luxuria con gli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese e l’inviata Elenoire Casalegno, ed ovviamente tutti i naufraghi sono pronti e tenere compagnia ai telespettatori di Canale5. Nel frattempo, tuttavia, dal web arrivano delle clamorose novità. Come riporta tra gli altri anche Novella2000 pare che sia in cantiera anche una versione napoletana dell’Isola e ad annunciarlo è stata nientemeno che la star del web Rita De Crescenzo.

In molti ricorderanno che nei mesi scorsi parallelamente alla messa in onda del Grande Fratello 2024 sul web è stata trasportata la versione napoletana dal titolo La casa dei figli di Mouse, versione che non è per nulla piaciuta al conduttore Alfonso Signorini. E Rita De Crescenzo su TikTok proprio rispondendo a tono ad Alfonso Signorini ha annunciato che ci sarà una versione napoletana dell’Isola dei famosi 2024. La tiktok ha avvertito: “Guarda che a breve faremo pure l’Isola”. Al momento non si sa però nulla, non è chiaro il titolo del format, quando verrà trasmesso sui social e soprattutto chi ci sarà nel cast.

Alfonso Signorini contro Rita De Crescenzo: è scontro tra i due per la versione napoletana del Grande Fratello 2024

Di recente ospite del podcast di Giulia Salemi, Alfonso Sgnorini aveva stroncato senza mezzi termini la versione napoletana del Grande Fratello 2024: “Naturalmente c’è trash e trash. Ti faccio un esempio di trash più totale, la versione che hanno fatto adesso del Grande Fratello napoletana. A me quella roba lì non diverte, quella roba lì mi deprime, anche se lo definiscono come trash. A me piace un altro tipo di trash, mi piace Giucas Casella. Se vogliamo dire che è trash quello mi piace. Ma sono anche io trash quando duetto con Giucas o quando faccio cavolate al Grande Fratello. Mai prendersi troppo sul serio anche in televisione”.

La risposta su TikTok di Rita De Crescenzo, in cui annunciava la versione dell’Isola dei famosi napoletana, non è tardata ad arrivare: “Forse ti deprime perché ti abbiamo un po’ spezzato le barettel come diciamo noi a Napoli? Oppure perché abbiamo avuto tante visualizzazioni? Magari tu hai detto che io volevo partecipare al tuo GF, ma che avevo i precedenti, poi però hai fatto entrare altre eprsoen con i precedenti. Secondo me non ti è andato bene perché abbiamo fatto un trash educato e pulito. Vi aspettavate sbagli da noi? No! Io ho dato tante ispirazioni per i siparietti del nostro reality. Il matrimonio l’ho inventato io, la morte di Papuciell l’ho inventata io. Signorini ma c’a fai a me cumbattr? Allora mittt a fasc n’front e scinn in camp”.











