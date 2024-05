Isola dei famosi 2024, Artur Dainese e Karina Sapsai nuova coppia? Lui: “Felice”/ Reazione di Khady Gueye

Artura Dainese e Karina Sapsei stanno insieme all’Isola dei famosi 2024? Lui ammette: “Felice di essere con te”

Nonostante questa edizione dell’Isola dei famosi 2024 non stia ottenendo gli ascolti sperati, a tenere banco al centro delle dinamiche è la nascita di nuovi flirt e presunti tali. E protagonista assoluto nelle ‘questioni di cuore’ è il modello ucraino Artur Dainese che dopo essersi avvicinato alla modella Khady Gueye adesso è nata una sintonia e complicità con l’ultima arrivata Karina Sapsei. A notare lo scambio di sguardi e le frasi di interesse del modello nei confronti della naufraga è il sito Biccy. Insomma, Artur Dainese e Karina Sapsei sono la nuova coppia dell’Isola dei famosi 2024?

Nel dettaglio il sito di Biccy riporta che Karina ieri ha letto un comunicato della produzione: “Oggi lo Spirito dell’Isola ha chiesto a me e Artur di arrampicarci al cima della montagna, solo che lui doveva portare dieci kg di sabbia sulle spalle”. Dainese è subito apparso felice di questa missione ed ha esclamato entusiasta: “Sono felice, sì sono contento che mi hanno mandato qui con te. Mi fa tanto piacere a dire la verità”. I due arrivati sulla sommità della collina hanno imitato Jack e Rose sulla prua del Titanic.

È in corso un flirt tra Artur Dainese e Karina Sapsai? Al momento è troppo presto per dirlo, certo è però che la vicinanza tra i due modelli ha fatto scattare la gelosia della ‘fidanzata’ di Artur Dainese, Khady Gueye. I due, infatti, si erano legati all’inizio del reality, tra i due però più presa è sempre apparsa Khady. I rapporti tra i due si sono incrinati quando lui ha dichiarato che per il gioco sarebbe stato disposto a tradirla. E come ha reagito Khady ha questa ‘vicinanza’ tra Artur e Karina Sapsei? La giovane non ha nascosto tutta la sua amarezza e delusione.

E già durante la puntata dell’Isola dei famosi 2024, domenica scorsa, Artur Dainese al momento delle nomination aveva dichiarato: “Quanto mi attrae Khady da uno a dieci? Direi otto. Quanto mi attrae Karina? Anche lei otto diciamo”, scatenando una scenata di gelosia da parte di Khady Gueye: “Stai attento a quando fai le cose, perché io sono vendicativa, occhio” Insomma a quanto pare nel reality di Canale 5 è nato un nuovo triangolo: Artur Dainese, Karina Sapsai e Khady Gueye.











