Isola dei Famosi 2024, chi sono i concorrenti?/ Spuntano gli ex allievi di Amici: tutti i nomi

Isola dei Famosi 2024: i nomi dei primi concorrenti

Con il Grande Fratello 2024 ormai al termine (la finale è prevista per il 4 aprile), sale la febbre per l’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Tante le novità previste quest’anno, in primis quella della conduzione. Dopo anni con Ilary Blasi al timone, l’Isola dei Famosi 2024 sarà condotta da Vladimir Luxuria che abbandona così il ruolo di opinionista per assumere quella di timoniera. Come opinionista, invece, dovrebbe esserci Sonia Bruganelli che ha già ricoperto tale ruolo per il Grande Fratello Vip. I rumors più insistenti, tuttavia, riguardano i concorrenti.

Concorrenti Isola dei Famosi 2024: nuovi nomi nel cast/ Edoardo Stoppa, Brandi, Selen e tanti altri

Il cast non è stato ancora ufficializzato, ma TvBlog annuncia quelli che dovrebbero essere i nomi dei primi concorrenti della nuova edizione del reality show. Dopo Edoardo Franco da MasterChef 12, Joe Bastianich e Marina Suma, InHonduras, secondo quanto fa sapere TvBlog, dovrebbero esserci anche Edoardo Stoppa, Artur Dainese, ex tentatore di Temptation Island Vip, Francesco Benigno e la showgirl Matilde Brandi e Selen.

Chiara Galiazzo nuova concorrente de L'Isola dei Famosi 2024?/ "Gli autori l'hanno contattata", lo scoop

Isola dei Famosi 2024: anche gli ex allievi di Amici tra i concorrenti?

Secondo AnticipazioniTv, inoltre, sull‘Isola dei Famosi 2024 potrebbero sbarcare anche alcuni ex allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi. I nomi gettonati sono quelli dei cantanti Albe e LDA ovvero il figlio di Gigi D’Alessio. I due cantanti hanno partecipato alla stessa edizione di Amici e, stando a quello che riporta il portale AnticipazioniTv, potrebbero partire insieme per l’Honduras.

Si tratta, tuttavia, di rumors non confermati anche perché LDA sembrerebbe molto concentrato sulla propria carriera musicale con cui sta portando a casa importanti successi. Per scoprire, dunque, i nomi ufficiali dei concorrenti, non ci resta che aspettare.

Chi è Edoardo Franco, concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi 2024/ Vincitore di Masterchef nel 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA