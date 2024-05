Isola dei famosi 2024, “Contattate due star del web”: indiscrezione bomba/ Dopo i ritiri si corre ai ripari

Cast Isola dei famosi 2024: nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras?

Isola dei famosi 2024 è nel caos più totale. Non è iniziata bene ma sta continuando peggio questa edizione del reality di Canale 5 dove non si contano più i ritiri, le squalifiche e gli infortuni e gli ascolti non sono per nulla soddisfacenti. E per tentare di risollevare le sorti gli autori stanno correndo ai ripari cercando di inserire nel cast nuovi naufraghi. E l’ultima indiscrezione è stata lanciata da Gabriele Parpiglia nel suo programma radiofonico su RTL 102.5.

Secondo lo speaker, infatti, presto in Honduras potrebbero sbarcare due volti noti e apprezzati sul web. “Oggi devo dire una roba veloce su L’Isola dei Famosi. Nel programma c’è stato un quinto ritirato, però hanno proposto a due personaggi di partire come naufraghi de L’Isola dei Famosi.” ha rivelato Parpiglia aggiungendo subito dopo di chi si tratta: “Il primo è il mago napoletano di TikTok Jey Lillo e la seconda è la famosa blogger Giorgia Crivello. Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire.”

Jey Lillo e Giorgia Crivello saranno i prossimi concorrenti dell’Isola dei famosi 2024? In realtà, al di là del fatto che si tratta al momento solo di un’indiscrezione sembra proprio che entrambi abbiano già rifiutato e non ci sono più trattative in corso. Sempre Gabriele Parpiglia nel suo programma radio, infatti, ha rivelato: “Devo dire che sarebbero state entrambe delle belle scelte, però la verità è che hanno già rifiutato di partire.”

L’Isola dei famosi 2024, edizione che vede per la prima volta alla conduzione Vladimir Luxuria, in circa un mese di programmazione ha già raggiunto la quota record di cinque ritirati, praticamente circa uno a settimana. Nell’ordine hanno abbandonato Tonia Romano, Francesca Bergesio, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli e Daniele Radini Tedeschi a cui si aggiunge lo squalificato Francesco Benigno e già si vocifera la chiusura anticipata del reality.

