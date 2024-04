Isola dei Famosi 2024 diventa Masterchef: Joe Bastianich giudice/ Sfida di amatriciana tra Edoardo e Rosanna

L’Isola dei Famosi 2024 diventa Masterchef: sfida tra Edoardo Franco e Rosanna Lodi

L’Isola dei Famosi 2024 si trasforma in Masterchef nel corso della sesta puntata. Vladimir Luxuria apre in diretta una sfida culinaria tra i due chef dell’Isola: Edoardo Franco e Rosanna Lodi. I due hanno a disposizione una serie di ingredienti, più di quelli necessari per cucinare una buona amatriciana, infatti il loro compito sarà quello di cucinarla con gli elementi corretti. D’altronde a giudicarli ci sarà un volto storico di Masterchef: Joe Bastianich.

Joe Bastianich premia Edoardo Franco per la sua amatriciana

A Joe va il compito, una volta finiti i piatti, di scegliere il migliore e premiarlo. Prima dell’esito del giudice, Luxuria chiede a ogni concorrente di scommettere su uno dei due chef. Molti si schierano con Edoardo, solo in tre vanno da Rosanna. Chi si è schierato dalla parte di colui o colei che sarà poi proclamato vincitore da Bastianich, potrà mangiare gli spaghetti cucinati dallo chef in questione. Dopo un’attenta analisi, fatta di molteplici assaggi, Joe Bastianich – senza sapere chi abbia cucinato i piatti – dà il suo vincitore: Edoardo. Chi ha scommesso su di lui può, in due minuti, mangiare il suo, a quanto pare squisito, piatto di amatriciana.











