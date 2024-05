Isola dei famosi 2024 è flop, via Vladimir Luxuria e ritorna Ilary Blasi?/ Indiscrezione bomba

Isola dei famosi prossima edizione: via Vladimir Luxuria e torna Ilary Blasi alla conduzione? Il rumors

Gli ascolti dell’Isola dei famosi 2024 sono un flop, la puntata andata in onda in ieri sera, stando ai dati forniti da DavideMaggio.it ha incollato davanti al video solo 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8%. Numeri ogni settimana più bassi che rendono sempre più probabile la chiusura anticipata e, forse, direttamente uno stop per il prossimo anno. Ed invece in queste ore, a lanciare una clamorosa indiscrezione, è intervenuto il sito di TvBlog secondo cui la prossima edizione non solo si farà ma sarà totalmente rinnovata con un ritorno ‘all’origine’. Si vocifera, infatti, che non mancano i malumori, ovviamente, tra i professionisti della casa di produzione del programma, Banijay, che lo produce in collaborazione con Mediaset.

Sul sito si legge che la società starebbe valutando addirittura l’ipotesi di spostarla in altre reti ad unica condizione: il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi al posto di Vladimir Luxuria. Blogo, infatti, riporta: “Si vocifera infatti di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast.” Il ritorno di Ilary Blasi conduttrice dell’Isola dei famosi nella prossima stagione significherebbe tornare ad una conduzione più informale e sciolta. Dall’altra parte, però, è anche vero che il flop non può essere imputato solo alla conduzione di Vladimir Luxuria, anzi. Sicuramente in queste vesti e meno centrata e dissacrante rispetto quelle di opinionista ma, è anche vero, che i punti deboli del reality sono molti dal cast di personaggi poco noti o totalmente sconosciuti agli opinionisti che non suscitano empatia e simpatia. Hanno poi influito negativamente anche i tanti infortuni, abbandoni, ritiri e persino il caso Francesco Benigno.

E non è tutto, perché sempre il sito di TvBlog ha avanzato l’ipotesi che addirittura la società di produzione, la Banijay ha avanzato non solo la condizione di Ilary Blasi conduttrice dell’Isola dei famosi ma anche l’ipotesi di poter lasciare Mediaset. Sul sito, infatti, si legge: “Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, Banijay sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi”. Per il momento si tratta solo di suggestioni e indiscrezioni, il futuro dell’Isola dei famosi non è ancora chiaro e certo, certo è invece che è necessario uno stravolgimento totale del reality.











