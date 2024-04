Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno si ‘incatena’ al resort, nuove accuse choc/ “Autore contro di me”

Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno si barrica in Honduras dopo la squalifica e lancia accuse gravissime: “Un autore me ne fa di tutti i colori”

Non si placa l’ira di Francesco Benigno che si è ‘barricato’ all’Isola dei famosi 2024 e lancia accuse pesantissime contro gli autori e il reality. L’attore siciliano ieri è stato espulso per comportamenti poco idonei allo spirito del gioco pare relativi ad una violenta lite con Artur Dainese. Nel cuore della notte, però, l’attore sui social si è scagliato contro un autore in particolare colpevole di fagliene di tutti i colori dal 20 marzo. Francesco Benigno dopo l’espulsione all’Isola dei famosi 2024, sempre nel video in questione visibile alla fine del pezzo si è anche schierato contro ‘una persona del circuito autoriale’ che, a suo dire, ‘non gli sto simpatico e me ne fa di tutti i colori dal 20 marzo 2024’. Dopo aver ribadito di subire gravi minacci infine ha chiesto alla produzione di far vedere le immagini della presunta violenta lite con Artur Dainese.

Isola dei famosi 2024, è caos Pietro Fanelli getta i vestiti/ Daniele Randini Tedeschi rivolta contro tutti

Francesco Benigno ha usato dei toni fortissimi contro l’Isola dei famosi 2024 parlando addirittura di minacce: “Se mi succede qualcosa voi lo sapete, perché questi sono capaci anche (…) trovandomi a 16.000 km dall’Italia non potrò difendermi, perché sono completamente minacciato. Quindi sappiatelo questo: che sono in una situazione da solo, contro dei lupi che mi minacciano, che mi vogliono lasciare senza camera, senza cibo, senza aereo, eventualmente io non dovessi partire oggi come loro pretendono.” L’attore siciliano si è poi confidato anche con Alessandro Rosica, l’Investigatore social, che ha raccontato: “Francesco mi ha semplicemente detto che c’è stato un semplice diverbio fra lui e Artur, un diverbio sì acceso ma non così pesante come quello avuto con Peppe. […] Lui è allibito perché per questo litigio è stato buttato fuori come un criminale. Durante la lite si sono avvicinati ma non si sono né minacciati né messi le mani addosso. Me lo ha giurato e promesso. Si è incatenato nella stanza e non se ne vuole andare. Lui è incazzato nero”.”

Greta Zuccarello e Luca Dotto, perchè si sono lasciati?/ “Avevano fissato la data del matrimonio, poi…”

Francesco Benigno choc contro l’Isola dei famosi 2024 dopo l’espulsione: “Io da qui non mi muovo”

Francesco Benigno nel suo lunghissimo sfogo ha parlato di sabotaggi e complotti contro di lui, ha rivelato che ‘nel circuito autoriale c’è questo signore che dal 20 marzo le sta provando tutte perché io non sia all’Isola adesso’ e poi ha aggiunto che da settimane hanno provato ad impedirgli di prendere parte al reality: “Arrivato sull’Isola, dopo aver provato con uno psichiatra a farmi passare per pazzo e, giustamente, la relazione è stata perfetta, un uomo di sani principi con una famiglia, che ama i suoi figli, che è amato dalla gente, dai suoi parenti… Quindi ha fatto lì, ci ha provato non facendomi partire il 3 (aprile, ndDM) con tutti gli altri, ci ha riprovato per altre ben 2 volte… Ci aveva provato facendomi uscire positivo al Covid…”

Sonia Bruganelli "Tensioni con Dario Maltese all'Isola dei famosi 2024? La verità è un'altra"/ Silenzio rotto

Ed infine ha concluso sottolineando di non aver nessun intenzione di lasciare il reality e l’Honduras lanciato varie pesanti stoccate: “Adesso vedremo che cosa combineranno giovedì. Non hanno niente di cui montare per cercare di farmi apparire stile iene, quello che non sono, però sono anche curioso… Ma devo essere in studio perché io da qui non mi muovo.”













© RIPRODUZIONE RISERVATA