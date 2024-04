Isola dei famosi 2024, Francesco Benigno su squalifica: accuse e retroscena/ “Mi stava venendo un collasso”

Isola dei famosi, Francesco Benigno spiazza: “Hanno messo a rischio la mia vita”

Il caso della squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi 2024 sembra destinato a non chiudersi. L’attore siciliano non ha per nulla apprezzato il modo in cui è stato trattato e, attraverso i suoi profili social, continua a dare la sua versione dei fatti completamente diversa da quella dei autori e dalla produzione del reality. Riapparso su Instagram è un fiume in piena. Ha parlato di una trattativa molto lunga e di malumori per la sua presenza e di una serie di problemi che sono sorti con la produzione ben prima che sbarcasse in Honduras.

Francesco Benigno ha messo in fila una serie di comportamenti che se veri risultano molto ambigui. Gli sarebbe stato fatto firmare il contratto con una clausola che prevedeva che, dato che non sa nuotare, doveva mettere il giubotto di salvagente ogni volta che entrava in acqua ma secondo lui era solo un tentativo di far saltare il contratto, avrebbero falsificato i tamponi Covid per farlo risultare positivo. E non è tutto, l’evento più grave è che avrebbe rischiato di morire: “Si presenta la dottoressa in camera e mi dice che devo fare il vaccino per il tetano […]. lo faccio, sto malissimo, mi viene la pressione alta, mi stava venendo un collasso, uno shock anafilattico, hanno messo a rischio la mia vita.”

Secondo Francesco Benigno fin dall’inizio c’era la volontà di qualcuno di non farlo partecipare all’Isola dei famosi 2024. È stata richiesto un colloquio urgente con la psicologa, gli sono state fatte domande sul padre e sulla famiglia, pare che siano rimasti molto delusi quando l’attore ha ammesso di non aver intenzione di litigare all’isola ed infine il 27 marzo il giorno in cui deve fare le foto con tutto il cast viene completamente ignorato.

Si arriva al fatidico episodio che è il vero motivo della squalifica di Francesco Benigno dall’Isola dei famosi 2024: la lite con Artur Dainese. La versione dell’attore è completamente opposta a quella fornita dal programma: “Non ho mai reagito se non rispondendo verbalmente agli attacchi ma mai ho fatto gesti fisico o chissà quale altra cosa. Non è successo quello che loro vorrebbero far credere, ma è semplicemente un processo alle intenzioni”. Ed infine chiede di far vedere le immagini. Ed in effetti se le immagini dello scontro e del presunto attacco fisico con il famoso ‘bastone’ ci si potrebbe fare un’idea più chiara su tutto quello che è successo veramente.











