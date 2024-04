Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi richiesta choc alla produzione/ Ecco cosa sta succedendo

Matilde Brandi e la richiesta alla produzione dell’Isola dei Famosi 2024

Il cast dell’Isola dei Famosi 2024 è stato ultimato e scelto, tra i Vip che partiranno per l’Honduras anche Matilde Brandi. Quest’ultima, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip 5, si prepara ad un’esperienza molto più estrema abbandonando le comodità della casa di Cinecittà.

La partecipazione di Brandi al programma, però, le crea un piccolo problema: la showgirl non potrà presenziale alle nozze della sua amica Manila Nazzaro con Stefano Oradei, che si celebrerà il 13 maggio. Per questa ragione, il volto televisivo ha fatto una richiesta specifica alla produzione dell’Isola. Le nozze sono previste di lunedì, proprio il giorno in cui andrà in onda la diretta serale del programma; Brandi intende fare una sorpresa all’amica proprio approfittando dell’occasione, anche se ancora non è dato sapere di cosa si tratti.

Quest’anno, L‘Isola dei Famosi presenta diversi cambiamenti rispetto alle precedenti edizioni. A cominciare dalla conduzione lasciata nelle sapienti mani di Vladimir Luxuria, alla scelta dell’inviato. A prendere il posto di Alvin Elenoire Casalegno, scelta da Mediaset per ricoprire l’importante ruolo nel reality show.

Il volto televisivo, intervistato a Tv, Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Perché mi hanno scelta come inviata? Mi sono posta la stessa domanda (ride). Forse perché sono abbastanza rock’n’roll per accettare, mi piacciono le sfide e sono folle quanto basta” E poi ha aggiunto: “Sto cercando di fare il pieno di buone emozioni, voglio portare con me tutto ciò che di bello e buono mi circonda”. Sul rapporto con la conduttrice Luxuria aggiunge: “Siamo due veterane, consapevoli dell’avventura che stiamo per vivere. La parola d’ordine è divertimento! Come sarà il nostro rapporto? Ci conosciamo da tempo, saremo complementari”.

