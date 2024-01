Isola dei Famosi 2024, nel cast anche concorrenti ‘Nip’?/ “Vorremmo storie più profonde…”

Isola dei Famosi 2024, anche i ‘non famosi’ tra i concorrenti?

La stagione dei reality non tramonterà certo con le battute finali del Grande Fratello 2023; anzi, con qualche settimana di anticipo c’è già un discreto interesse intorno a quella che sarà l’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi. Fresca è la notizia che ha sancito la ‘promozione’ di Vladimir Luxuria, passata da essere opinionista a nuova conduttrice al posto di Ilary Blasi; ipotesi che era nell’aria già da diverso tempo.

La novità più recente potrebbe invece riguardare una clamorosa svolta per quanto riguarda la composizione del cast de L’Isola dei Famosi 2024; come riporta Biccy, in conferenza stampa è stato Pier Silvio Berlusconi a rivelare un possibile cambio di rotta rispetto alle edizioni precedenti. “Vorremmo provare a fare una nuova Isola dei Famosi, vorremmo riportare le storie e una narrazione più profonda al centro del programma”.

Isola dei Famosi 2024, dal ‘terzo ruolo’ di Vladimir Luxuria ai concorrenti ‘Nip’

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi sarebbe appunto riferito alla struttura de L’Isola dei Famosi 2024 con riferimento alla realtà dei concorrenti. Lo scenario sarebbe dunque quello dell’introduzione di naufraghi appartenenti al fronte ‘Nip’, ovvero personaggi non famosi. Potremmo dunque assistere ad una versione del reality sulla falsariga di quanto visto con il Grande Fratello 2023; un mix di volti noti e persone qualunque pronto a regalare grandi emozioni.

Pier Silvio Berlusconi – come riporta Biccy – ha anche sottolineato l’ammirazione nei confronti di Vladimir Luxuria mettendo in evidenza la certezza di come sia la scelta migliore per la conduzione de L’Isola dei Famosi 2024 al posto di Ilary Blasi. “Pensiamo sia la scelta giusta; ho grande ammirazione e stima, è una bella storia avendo giocato tutte le parti”, l’ex parlamentare ha infatti vissuto l’esperienza tanto da naufraga quanto da opinionista, per trovarsi ora ad averne il timone per la prossima edizione.

