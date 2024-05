Isola dei Famosi 2024: nuovo ritiro dopo quello di Joe Bastianich?/ Spunta la clamorosa indiscrezione

Isola dei Famosi 2024: arriva un altro ritiro?

Non c’è pace per l‘Isola dei Famosi 2024 che continua a fare i conti con i ritiri dei concorrenti. Vladimir Luxuria, durante la prima puntata del reality show, aveva lanciato l’invito ai concorrenti a non ritirarsi come accaduto nelle precedenti edizioni, ma dopo pochi giorni, la conduttrice ha dovuto fare i conti con una serie di ritiri, ultimo quello di Joe Bastianich. Se alcuni concorrenti, pur non avendo alcun problema, hanno scelto di lasciare il reality volontariamente come Pietro Fanelli, Joe Bastianich ha dovuto alzare bandiera bianca per problemi fisici come spiega il comunicato ufficiale dell’Isola.

Alla finalissima del reality show mancano ancora diverse settimane e, stando ad una nuova indiscrezione, nei prossimi giorni, potrebbe esserci ancora un ritiro nel già decimato cast dell’Isola che è stato rinvigorito nel corso dell’ottava puntata dall’arrivo dei nuovi concorrenti Karina Sapsai, Dario Cassini e Linda Morselli.

Chi è il nuovo ritirato dell’Isola dei Famosi 2024?

Secondo un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano, nei prossimi giorni, in Honduras, potrebbe esserci un nuovo ritiro tra i concorrenti dell’isola dei Famosi 2024. “Prossimamente pare che ci sarà un altro ritiro all’Isola“, scrive la Marzano non dando alcun indizio sul presunto naufrago che potrebbe rientrare volontariamente in Italia.

Tra tutti i concorrenti, ad oggi, uno dei concorrenti che continua a convincere il pubblico vivendo totalmente l’Isola è Edoardo Stoppa che, stando alle previsioni degli esperti, potrebbe essere il vincitore. Dopo tanti ritiri, dunque, Vladimir Luxuria perderà ancora un concorrente?

