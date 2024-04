Isola dei famosi 2024, prime lamentele per i naufraghi/ Cos’è successo in Honduras

Isola dei Famosi 2024: naufraghi in Honduras

L’Isola dei Famosi 2024 partirà ufficialmente lunedì 8 aprile, in prima serata su canale 5. In Honduras, così, è prima arrivata l’inviata Elenoire Casalegno che sta mostrando dove vivrà nei prossimi due mesi e mezzo e la preparazione del set per il reality e, successivamente, tutti i naufraghi che, lunedì sera, durante la prima puntata condotta da Vladmir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese nel ruolo di opinionisti, si lanceranno dall’elicottero dando ufficialmente il via all’avventura sull’isola. In attesa di scoprire come inizierà l’avventura, spunta già la prima indiscrezione sui primi giorni dei naufraghi.

Secondo un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, infatti, i naufraghi avrebbero cominciato a lamentarsi appena sbarcati in Honduras, ma cosa sarebbe successo esattamente?

Isola dei Famosi 2024: l’indiscrezione sui naufraghi

Prima che il reality inizi, i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2024 che stanno trascorrendo i giorni in una casa in Honduras prima di sbarcare sulla vera isola, avrebbero cominciato a lamentarsi come svela Deianira Marzano condividendo tra le storie del suo profilo Instagram l’indiscrezione che è già diventata virale.

“I naufraghi sono arrivati sull’isola, pare che alcuni già si lamentino perché non hanno dormito tutta la notte e una in particolare aveva i piedi come due zampogne per la pressione del viaggio in aereo”, si legge. Cosa accadrà, dunque, quando sbarcheranno sull’isola dove saranno alle prese con i vari problemi della vita da naufraghi?











